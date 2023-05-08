رامي جمال يطرح أغنيته «سلام » بعد غياب « فيديو»

طرح المطرب والملحن رامي جمال الساعات الماضية أغنيته الجديدة” سلام” للجمهور بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية ، وقام باطلاق الأغنية عبر قناته الرسمية ” يوتيوب من خلال التعاون رامي جمال مع الشاعر محمد جمعة والموزع الموسيقي الهامي دهيمة وأدهم دهيمة ومن انتاج أر جي برودكشن لرامي جمال .

يذكر أن آخر أغنيات رامي جمال هي أغنية “عاملة إية” التي حققت نجاحا كبيرا، وروج لها رامي عبر حسابه الرسمي إنستجرام، كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر.