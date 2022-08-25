رامي الدكاني و أحمد رستم مرشحان لرئاسة البورصة و هبة الصيرفي نائبًا

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، والدكتور أحمد رستم،خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي – قطاع خبراء التمويل التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، مرشحان لمنصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلفا للدكتور محمد فريد، الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد لمدة 4 أعوام مقبلة، إذ تولى محمد فريد، رئيس الهيئة، و كل من أحمد عبدالرحمن، واسلام عزام، نائبان للرئيس، وبعضوية كل من أشرف العربي، وماريان أمير، رشا راغب، طارق منصور، و خالد سري صيام.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ “المال” – أن هبة الصيرفي، التي تشغل منصب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة، مرشحة قوية لمنصب نائب رئيس البورصة المصرية خلفا لأحمد عبدالرحمن، الذي انتقل للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم مجلس إدارة البورصة المصرية حاليا في عضويته كلا من رانيا يعقوب، و أحمد أبوالسعد، وشوكت المراغي و هاشم السيد، و داليا السواح، زكية ابراهيم، طارق فايد.