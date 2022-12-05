رامي الدكاني لـ«المال»: ضم الشركات المستهدفة لبورصة السلع فى أقل من عام

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريح خاص لـ”المال”، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، أنه يتم طرح السلع التموينية في البورصة المصرية للسلع.

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، قد قال فى تصريحات سابقة إنه مستهدف ضم نحو 10 سلع منها، القمح والأرز والذهب والقطن والدواجن وبيض المائدة والحديد والأسمنت والبتروكيماويات.

وردا على سؤال متي سيتم الانتهاء من ضم الشركات المستهدفة في البورصة السلعية، أضاف الدكاني: مازال أمامنا وقت، وهو أقل من عام.

يذكر أنه تم حتي الآن إدراج 200 شركة في بورصة مصر السلعية، منها 40 مطحنَا.

وتابع الدكاني أن بورصة الدواجن ليست بورصة بمعنى بورصة، بل هي سوق، وفي حالة رغبة منتجي الدواجن المشاركة وتداول الدواجن في البورصة السلعية سيتم توفير كل اللازم لهم.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر عددا من الجلسات وهي كيف يتخطى القطاع العقاري الأزمة بسلام؟ .. وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجذب العملة الخضراء .. التصنيع من أجل التوطين والتصدير “مسار إجباري لتجاوز الأزمة”.