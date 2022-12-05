رامي الدكاني : قيد شركة حكومية اليوم تمهيدًا للطرح في البورصة

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه يتم حاليًا قيد شركة حكومية في سوق الأسهم المحلية على أن يتم طرح أسهمها للتداول قريبًا.

ولفت خلال حواره باليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في نسخته الثامنة، إلى أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال حوالي 5 طروحات الفترة المقبلة.

وأضاف أن البورصة المصرية تُجرى جولات ترويجية خلال الوقت الحالي لزيادة عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم وتحديدا كبيرة الحجم منها.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.