رامي الدكاني : عودة الأجانب للاستثمار في البورصة المصرية مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن عودة الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم مرتبط بتحسن مؤشرات الاقتصاد وحجم الإصلاحات المنتظر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حركة المصريين والمؤسسات ارتفعت بشكل جيد في البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة، وهناك تطلعات لمزيد من التحسن.

ولفت خلال حواره باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذين في دورته الثامنة، إلى أن أحجام التداول ارتفعت بشكل جيد خلال الفترات الماضية.

ونظمت شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.