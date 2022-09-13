رامي الدكاني : زيادة الاستثمارات الخارجيه أبرز الملفات المطروحة على طاولة البورصة حاليًا

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ملف زيادة الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية، من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة خلال الفترة الحالية .

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية الآن، أنه منذ تعيين مجلس إدارة البورصة تم التواصل بالفعل مع كافة الأطراف الفاعلة في سوق المال لخلق رؤية مشتركة للتنمية الاستثمار في مصر .

وأشار الي أن البورصة تحاول إستعادة ثقة المستثمر الأجنبي ونظيرة المحلي، من خلال العمل على ٣ جوانب متمثلة في تنمية جانب العرض والطلب و أيضًا استحداث أدوات جديدة .

وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية الآن مؤتمرًا صحفيًا بحضور إدارة البورصة المصرية ومسئولي مصر المقاصة وبعض رموز سوق المال .