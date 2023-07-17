رامي أبو النجا : 800 مليون دولار استثمارات جذبتها الشركات الناشئة

كشف ررامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات التي جذبتها الشركات الناشئة بلغت 800 مليون دولار.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن عدد الشركات الناشئة ارتفع إلى 177 شركة إذ تضاعف 5 مرات تقريبا خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن البنك المركزي قام بإطلاق النسخة السنوية الجديدة من تقرير فينتك إيجيبت حيث يعرض أخر التطورات التي شهدتها التكنولوجيا المالية.

وأفاد أبو النجا أن المركزي يعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز اقليمي للتكنولوجيا المالية في قارة أفريقيا.

وأكد أن البنك المركزي يستضيف مؤتمر سيملس للمرة الثالثة والذي يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية.