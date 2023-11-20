رامي أبو النجا: 6.2 مليون عميل على شبكة المدفوعات اللحظية «انستاباى» حتى 2022‎

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن عدد عملاء شبكة المدفوعات اللحظية “انستاباى” وصل إلى 6.2 مليون عميل بنهاية 2022.

وأضاف أبو النجا، خلال الكلمة الافتتاحية فى مؤتمر pafix، أن عدد ماكينات “انستاباي” وصل إلى 23 ألف ماكينة، بنفس الفترة سالفة الذكر، مضيفًا أن ذلك يدل على جهود البنك المركزي في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

وتابع أن البنك المركزي سبق أن شارك في عدة نسخ ناجحة من مؤتمر pafix للتكنولوجيا المالية، وتركزت جهوده طوال السنوات السابقة على النهوض بالشمول المالي والخدمات الرقمية المبتكرة.

وأكمل أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد طفرة كبيرة، وهو ما يجعل البنك المركزي حريص على تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والاتجاه نحو التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ، أن البنك المركزي أطلق استراتيجيات لتحويل مصر لمركز للتكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أن حجم صناعة الشمول المالي تضاعفت 5 مرات خلال السنوات الأخيرة، وجذبت استثمارات بما يقرب من 800 مليون دولار عام 2022.

وذكر أن البنك المركزى، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر العديد من بنود الرقابة والإشراف التى تنظم قطاع الشمول المالي، مضيفًا أنه يولى أهمية كبيرة لقطاع الأمن السيبرانى والمعلوماتى، من خلال إنشاء قطاع مستقل للتنبؤ المبكر بالمخاطر المتوقعة.

وقال رامى أبو النجا إن مبادرة رواد النيل، بمشاركة 18 بنكا من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، بالإضافة لعدد من الجامعات المصرية، قد ساهمت فى إنشاء أكثر من 1000 شركة ناشئة، وخلق 55 ألف فرصة عمل.

وأكد أنه نتيجة كل هذه الجهود، ارتفع حجم خدمات الشمول المالى بمصر إلى 68% بنهاية يونيو 2023.

ويتناول مؤتمر pafix اليوم عدد من الجلسات التي تناقش أهمية التكنولوجيا المالية والرقمية، والتحول إلى اقتصاد أقل كاش، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التى تواجه القطاع المالى.