رامي أبو النجا: «انستاباي» أحدثت ثورة في البنية التحتية التكنولوجية‎

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنية التحتية التكنولوجية أساسية لابد من وجودها، خاصة في ذلك التوقيت.

وأضاف أبو النجا، خلال كلمته اليوم في مؤتمر seamless، أنه يجب أن تكون هناك بنية تحتية تأخذ في اعتباها البعد العالمي والتغيرات الدورية، بالإضافة إلى تمتعها بالمرونة، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين توافر البنية التحتية التكنولوجية المحلية والعالمية.

وأفاد أن مصر قامت باستثمارات كثيرة في البنية التحية التكنولوجية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنها عملية مستمرة وتحتاج إلى تغيرات طوال الوقت.

وأشار رامي أبو النجا إلى أن مصر قامت بإنشاء منتديات مناسبة وشركة للبنوك المصرية، هدفها تعزيز البنية التكنولوجية للبنوك في مصر، مشيدا بتدشين شبكة المدفوعات اللحظية “انستاباي” التي أحدثت ثورة في مجال التحول الرقمي، حيث تدعم العملاء بجميع الخدمات على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.

وقال نائب المحافظ إنه لابد من توافر العنصر التشريعي الذي يسهل عملية التحول الرقمي، وهو ما يعمل عليه البنك المركزي المصري.