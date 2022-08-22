«راميدا للصناعات الدوائية» تفتتح محطة معالجة صرف متطورة صديقة للبيئة

افتتحت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا محطة المعالجة مياه الصرف بطريقة بيئية خافضة لتلوث بمصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر .

وقالت راميدا، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن هذه المحطة تستهدف معالجة المياه وإعادة استخدامها بهدف الترشيد وتخفيف أحمال التلوث.

وأشارت الشركة إلى أن بناء هذه المحطة يأتى فى إطار التزامها الطوعى بإعادة تصميم أنظمة تشغيلها بما يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية، فى إطار التحول إلى أنظمة بئية مستدامة مطابقة للمعايير العالمية.

حضر افتتاح المحطة كل من وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ود. عمرو مرسى الرئيس التنفيذى للشركة، إضافة إلى رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، وعدد من القيادات التنفيذية والبيئة.

وتصل طاقة محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة إلى 700 متر معكب يوميًّا، بينما تبلغ طاقة محطة معالجة مياه الصرف 100 متر مكعب يوميًّا يجري استخدامها فى ري الأشجار، بما يقلل نسبة أحمال التلوث الصادرة عن الشركة بنسبة 66%.

وعبر عمرو مرسى، الرئيس التنفيذي، عن التزام شركته بتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية للحد من أضرار النفايات والانبعاثات الضارة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعظيم المردود الإيجابي للبيئة.

وأشار موسى إلى جهود راميدا فى هذا السياق، خلال الفترة الماضية، وتوقيعها اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية، إضافة إلى انضمام الشركة إلى مبادرة الأمم المتحدة للاستدامة.

راميد تنصم لمبادرة الأمم المتحدة للشركات المستدامة يونيو الماضى

وأعلنت راميدا للصناعات الدوائية، فى 20 يونيو الماضى، انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية للشركات المستدامة؛ بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه المبادرة تضم أكثر من 6000 جهة مشاركة فى 136 دولة على مستوى العالم.

وتضم مبادرة الأمم المتحدة عشرة مبادئ أساسية استرشادية للشركات الموقعة بهدف تشجيعها على تطوير حلول ابتكارية لمواجهة تحديات المناخ والبيئة عالميًّا من خلال تقليل انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين نجم، رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة بشركة راميدا، إن الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة للاستدامة سينعكس إيجابًا على منظومة أعمال الشركة بما يعزز سياسات الحوكمة والاستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت نجم تطلع شركتها إلى تعزيز علاقاتها بجميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز العلاقات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يسهم فى تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، وفقًا للإفصاح.

وأعلنت بعض الشركات المدرَجة فى البورصة المصرية انضمامها إلى الميثاق بالتوازي مع راميدا، مثل شركة النساجون الشرقيون للسجاد الرائدة فى مجال صناعة وتصدير السجاد المصرى.

العاشر من رمضان تسجل أعلى نمو سنوى فى سوق الأدوية المصرى عام 2021

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر، ويبلغ رأسمالها الحالى 250 مليون جنيه موزعًا على مليار سهم، بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وقال د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا،إن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.

كما رصد التقرير ذاته نمو مبيعات قطاع “المبيعات المحلية” بشركة راميدا بمعدل سنوي 35.5%، متجاوزًا متوسط النمو على مستوى سوق المبيعات المحلية بواقع 28.2 %، مما أثمر بدوره عن تفوق الشركة على مؤشر تحليل نمو سوق المبيعات المحلية لتسجل 26.2% خلال عام 2021.

وعزا مرسى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة من أجل إطلاق منتجات جديدة بالسوق، والتوسع بنطاق محفظة منتجاتها لتغطي مجالات علاجية جديدة، فضلاً عن تنمية بصمتها الجغرافية لتمتد إلى أسواق خارجية عالية النمو.

وأشار مرسي إلى أن شركته نجحت، خلال العام، في تعزيز محفظة منتجاتها عبر إطلاق سبع منتجات دوائية جديدة، تتماشى مع خطة النمو المعلنة لعام 2021.

وبالتوازي مع ذلك، شهد العام تحسن متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمعدل سنوي 8% إلى 36.3 جنيه، بحسب تقرير مؤسسةIQVIA.

وقررت الشركة، فى وقت لاحق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون جنيه بدأ صرفها اعتبارًا من 26 أبريل الماضى.