راميدا للأدوية توافق على زيادة رأس المال لصالح نظام الإثابة والتحفيز وتستمر في شراء أسهم الخزينة

وافق مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، اليوم الخميس، على تنفيذ الشريحة الأولى من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام الإثابة وتحفيز العاملين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المجلس قرر اعتماد تقرير إفصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه.

وأضافت أن الزيادة قدرها 2.11 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.

وذكرت أن الزيادة تمول نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام، في ضوء قرار العمومية غير العادية المنعقدة يوم 14 أكتوبر 2020.

وأعلنت الشركة الاستمرار في شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى يوم 28 فبراير 2023.