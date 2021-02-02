بورصة وشركات

راميدا للأدوية تقدم «خطاب نوايا» للاستحواذ على «جلاكسو سميثكلاين»

يعد العرض الثالث بعد «حكمة فارما الأردنية» و«العربية للصناعات الدوائية – أكديما مصر».
مصطفى طلعت 3:47 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21 3:47 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” اليوم الثلاثاء، عن تقديم خطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المُقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين (GSK Egypt).

وتعد جلاكسو سميثكلاين شركة مدرجة بالبورصة المصرية تابعة لمجموعة شركات جلاكسو جروب ليمتدGlaxoSmithKline plc group.

وقالت “راميدا”، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم، إن عرضها يأتي في إطار قيام شركة جلاكسو جروب ليمتد بعرض بيع كامل حصتها البالغة 91.2% من أسهم شركة جلاكسو مصر (الصفقة).

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وذكرت “راميدا” أنها تعتزم بناءً على موافقة مجلس الإدارة، القيام إجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية، والتجارية، والمالية، والتشغيلية، والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها، التي من المتوقع أن تشكل أساسًا لتبادل المزيد من المناقشات بشأن الصفقة.

أضافت: “تؤكد «راميدا» التزامها بالإفصاح عن كافة المستجدات ذات الصلة في التوقيتات المناسبة”.

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واشتعلت المنافسة على شراء «جلاكسو سميثكلاين» بعدما أعلنت عن تلقيها خطابا من «العربية للصناعات الدوائية – أكديما مصر» يتضمن رغبتها فى الاستحواذ عليها، الذى جاء عقب أيام قليلة من الإعلان عن تقدم «حكمة فارما الأردنية» بعرض شراء.

وتأسست «جلاكسو سميثكلاين» عام 1981، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل فى قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وهى مملوكة لصالح «جلاكسو جروب العالمية» بنسبة %91.2 وبنك قطر الأهلى الوطنى بنسبة %5.89 و3 % أسهم حرة التداول بالسوق.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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