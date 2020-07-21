«راميدا للأدوية» تطرح مستحضرين لعلاج كورونا بأسعار 680 و1260 جنيها

أعلنت، اليوم الثلاثاء، شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» عن حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد «أنفيزيرام» الذى يحتوى على المادة الفعّالة «فافيبيرافير» والذى تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19) فى روسيا والصين والهند.

وذكر بيان صحفى صادر عن الشركة، وصلت “المال” نسخة منه، أنه تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيهًا للعبوة التى تحتوى على 40 قرصا.

وحصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد «ريمديسيفير» أمبولات للحقن الوريدى، المقرر استخدامها في علاج المرضى المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، إذ تقرر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية «ريمديسيفير- راميدا» فى صورة بودرة مجفدة مخصصة للحقن الوريدي، وذلك بسعر 680 جنيها للأمبول.

جدير بالذكر أن شركة راميدا حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع مستحضر «ريمديسيفير- راميدا» خلال يونيو الماضى، وتعتزم الشركة طرح أول مجموعة من الدواء الجديد فى السوق المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويعد «ريمديسيفير»عقار مضاد للفيروسات واسع المدى، والذى تم استخدامه في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس (كوفيد – 19).

راميدا أول شركة تصنع «ريمديسيفير» كأمبولات تحوى بودرة تحفظ فى الغرفة العادية

وسوف تصبح راميدا بذلك أول شركة تقوم بتصنيع «ريمديسيفير» في صورة أمبولات تحتوى على بودرة مجففة قابلة للحفظ فى درجة حرارة الغرفة العادية.

ويشار إلى أن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان قامتا بإجراء التجارب السريرية لتحديد مدى فعالية مجموعة من الأدوية المستخدمة، ومن بينها “فافيبيرافير” في علاج مرضى (كوفيد-19).

كما تم استخدام “فافيبيرافير” فى العلاج التجريبى لمرضى (كوفيد-19) و فى التجارب السريرية فى كل من اليابان والصين وإيطاليا وروسيا، في حين أقرت وزارة الصحة الروسية استخدام عقار “فافيبيرافير” داخل المستشفيات كأول دولة تجيز استخدامه رسميا فى علاج مرضى (كوفيد-19).

وحصلت شركة راميدا على موافقة وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق، لتصنيع عقار “ريمديسيفير” الذى يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدى، وهو عبارة عن دواء مضاد للفيروسات واسع المدى تم استخدامه لعلاج مرضى (كوفيد-19).

وتأسست راميدا فى عام 1986، وتشمل محفظة منتجاتها باقة متنوعة من المستحضرات الدوائية المثيلة ومستحضرات التجميل الصيدلانية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية.

ونجحت الشركة خلال السنوات الماضية في تنفيذ مجموعة من الاستحواذات الاستراتيجية على المركبات الدوائية في مجالات ذات مقومات نمو واعدة في السوق المصرية.