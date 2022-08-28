«راميدا» للأدوية تشتري 800 ألف سهم خزينة في جلسة الخميس

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد ، إنها اشترت 800 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضي.

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر، ويبلغ رأسمالها الحالى 250 مليون جنيه موزعًا على مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.