«راميدا» توقع اتفاقية شراكة لشراء مستحضر دوائي مضاد للجلطات

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا الرائدة في قطاع الأدوية المصري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لشراء مستحضر دوائي ينتمي إلى العقاقير المضادة للجلطات.

وقالت في بيان وصل المال ان الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة المعلنة لتنمية محفظة المنتجات العلاجية من خلال تنفيذ الاستحواذات الجذابة على أهم المستحضرات الدوائية في المجالات العلاجية ذات مقومات النمو الواعدة والحصص السوقية الكبيرة في أسواق الشركة.

وتمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ من نوعها في تاريخ الشركة وتعد بمثابة نقلة محورية لشركة راميدا حيث تتيح الاستفادة من مقومات النمو الهائلة بمجال علاج الجلطات الذي يشهد معدلات نمو قياسية وحقق نمو سنوي مركب بنسبة 67% تقريبًا بين عامي 2017 و2020.

ويجري العمل حاليًا على إتمام الاتفاق بخصوص آليات وأحكام اتفاقية الترويج والدعاية المشتركة علمًا بأن الشركة سوف تقوم بالإفصاح عن كافة المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن في حينه.

ويتم تنفيذ الصفقة في إطار اتفاقية ترويج ودعاية مشتركة مع الطرف البائع بما يتيح لشركة راميدا الاستفادة من القدرات البيعية والتجارية للطرف البائع وكذلك الدراية الواسعة بالجوانب الفنية للمستحضر الدوائي من أجل مواصلة ترويج وتوزيع منتجات الشركة.