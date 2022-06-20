«راميدا» تنضم لمبادرة الأمم المتحدة العالمية للشركات المستدامة

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا ،انضماهما إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية للشركات المستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت راميدا للصناعات الدوائية فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن هذه المبادرة تضم أكثر من 6000 جهة مشاركة فى 136 دولة على مستوى العالم.

وتضم مبادرة الأمم المتحدة عشرة مبادئ أساسية استرشادية للشركات الموقعة بهدف تشجيعها على تطوير حلول ابتكارية لمواجهة تحديات المناخ والبيئة عالميا من خلال تقليل انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين نجم رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة بشركة راميدا إن الانضمام إلى مبادرة الامم المتحدة للاستدامة سينعكس ايجابيا على منظومة أعمال الشركة بما يعزز من سياسات الحوكمة والاستدامة خلال السنوات القادمة.

وأكدت نجم تطلع شركتها إلى تعزيز علاقاتها بجميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز العلاقات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يساهم فى تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة ،وفقا للإفصاح.

النساجون الشرقيون تلتحق براميدا فى الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة للاستدامة

وأعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد فى بيان مماثل أمس الأحد انضماهما إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للشركات المستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، إن هذا الانضمام يتماشى مع مجهودات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 10% سنويا.

وبدأت مجموعة النساجون منذ سنوات في تبني أنظمة مختلفة للطاقة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بمنشآتها الإنتاجية، والتحول إلى الطاقة النظيفة في بعض المنشآت، حيث تم إطلاق أولى محطات الطاقة الشمسية بمعارض الشركة بالإسكندرية مطلع العام الحالي.

كما تعتمد الشركة أنظمة لترشيد استخدام المياه بما نتج عنه توفير 8000 متر مكعب سنويا ومعالجة 12 ألف متر مكعب لإعادة استخدامها في مراحل الصناعة، وفقا للإفصاح.

راميدا تسجل أعلى نمو سنوى فى سوق الأدوية المصرى عام 2021

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر، ويبلغ رأسمالها الحالى 250 مليون جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وقال د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا،إن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.

كما رصد التقرير ذاته نمو مبيعات قطاع “المبيعات المحلية” بشركة راميدا بمعدل سنوي 35.5%، متجاوزًا متوسط النمو على مستوى سوق المبيعات المحلية بواقع 28.2 %، مما أثمر بدوره عن تفوق الشركة على مؤشر تحليل نمو سوق المبيعات المحلية لتسجل 26.2% خلال عام 2021.

وعزى مرسى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة من أجل إطلاق منتجات جديدة بالسوق، والتوسع بنطاق محفظة منتجاتها لتغطي مجالات علاجية جديدة، فضلاً عن تنمية بصمتها الجغرافية لتمتد إلى أسواق خارجية عالية النمو.

وأشار مرسي إلى أن شركته نجحت خلال العام في تعزيز محفظة منتجاتها عبر إطلاق سبع منتجات دوائية جديدة، تتماشى مع خطة النمو المعلنة لعام 2021. وبالتوازي مع ذلك، شهد العام تحسن متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمعدل سنوي 8% إلى 36.3 جنيه، بحسب تقرير مؤسسةIQVIA .

وقررت الشركة فى وقت لاحق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون جنيه بدء صرفها اعتبارا من 26 أبريل الماضى.