«راميدا» تقتنص حق توزيع وتسويق عقار«فيزيومير»

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ” راميدا” حصولها علي حقوق التوزيع والتسويق الحصري لمنتج “فيزيومير” وهو من الأدوية المستخدمة فى علاج احتقان الأنف.

وأشارت إلي أن الصفقة تمثل دخولها في قطاع الأجهزة والأدوات الطبية ،وتعزز الصفقة استراتيجية “راميدا” للاستحواذ علي منتجات عالية الطلب في السوق المحلية ، وتنويع محفظتها وتعظيم القيمة من خلال المنتجات ذات السعر الحر.

ونوهت الشركة في بيان لإدارة البورصة إلي ارتفاع مبيعات عقار “فيزيومير” خلال الفترة من 2019-2021 بمعدل سنوي 16% ليصل حجم 221 مليون جنيه، وفقا لتقديرات مؤسسة “IQVIA” الدولية للبحوث الدوائية.