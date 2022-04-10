راميدا تعلن مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.009 جنيه للسهم

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم على أن يجري صرفها اعتبارا من 26 أبريل.

وقالت راميدا في إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية، الأحد، إن الحق في الكوبون رقم (4) سينتهي انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 19 أبريل.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت نتائج راميدا المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبا.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 463 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 213.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى أرباحها 182.2 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافى ربح قدره 113 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق.

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 852.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 672.8 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020.

راميدا : مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح بقيمة 9.6 مليون جنيه فبراير الماضي

شركة راميدا للأدوية

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 23 فبراير توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9.6 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

كما وافق المجلس على توزيع أرباح على العاملين بقيمة 9.5 مليون جنيه، وكذلك توزيع مكآفات على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 5.2 مليون جنيه عن النتائج المحققة في العام الماضي.

كذلك وافق المجلس على شراء أسهم خزينة في حدود 10% من إجمالي الأسهم فى ضوء التسهيلات المقدمة من الرقابة المالية لمواجهة تداعيات الاضطراب فى الأسواق العالمية منذ أزمة كورونا.

عمرو مرسى : حققنا أعلى نمو سنوى على مستوى سوق الأدوية المصرية

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وعبر الدكتور عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بالإنجازات المالية والتشغيلية القوية التي تحرزها الشركة عامًا تلو الآخر، والتي تكللت باختتامها عام 2021 بأعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.

كما رصد التقرير ذاته نمو مبيعات قطاع “المبيعات المحلية” بشركة راميدا بمعدل سنوي 35.5%، متجاوزًا متوسط النمو على مستوى سوق المبيعات المحلية بواقع 28.2 %، مما أثمر بدوره عن تفوق الشركة على مؤشر تحليل نمو سوق المبيعات المحلية لتسجل 26.2% خلال عام 2021.

وأكد مرسي أن تلك الإنجازات بمثابة شهادة قوية لقدرة الشركة الفائقة على تحقيق استراتيجيات النمو والارتقاء بالكفاءة التشغيلية التي تتبناها بجدارة، مهما بلغت التحديات الصعبة المحيطة.

وعزى مرسى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة من أجل إطلاق منتجات جديدة بالسوق، والتوسع بنطاق محفظة منتجاتها لتغطي مجالات علاجية جديدة، فضلاً عن تنمية بصمتها الجغرافية لتمتد إلى أسواق خارجية عالية النمو.

وأشار مرسي إلى أن شركته نجحت خلال العام في تعزيز محفظة منتجاتها عبر إطلاق سبع منتجات دوائية جديدة، تتماشى مع خطة النمو المعلنة لعام 2021. وبالتوازي مع ذلك، شهد العام تحسن متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمعدل سنوي 8% إلى 36.3 جنيه، بحسب تقرير مؤسسةIQVIA .

هيئة الدواء تمنح الشركة ترخيصا لبدء تصنيع عقار أمريكى ضد «كورونا»

وحصلت راميدا فى يناير الماضى على موافقة هيئة الدواء المصرية للبدء فى تصنيع عقار ” molnupiravir rameda ” المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يناير الماضى) إن هذا العقار طورته شركة ميرك الأمريكية ويستخدم كأقراص للبلع ضد إصابات البالغين من فيروس كورونا.

وأشارت الإفصاح إلى أن شركة ميرك قد حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدام عقارها بشكل طارىء علاج كورونا كما حصلت على ترخيص الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا.

وتعتزم راميدا طرح هذا العقار بنسخته المصرية بنهاية الربع الأول من العام الجارى بسعر 625 جنيه للعبوة التى ستحتوى على 40 كبسولة بتركيز 200 ملليجرام.

وقال د.عمرو مرسى العضو المنتدب إن إقدام شركته على تصنيع هذا العقار فى مصر يأتى فى إطار دعم راميدا لخطط الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا

وأشار موسى إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات ساهمت بنسبة 12% من إيرادات راميد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 2021 بقيمة 230 مليون جنيه.

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر، ويبلغ رأسمالها الحالى 250 مليون جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم.