«راميدا» تقفز بسقف أرباحها بنسبة تجاوزت 100% خلال 6 أشهر

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) -الرائدة في قطاع الأدوية المصري-، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول من عام 2022.

وبلغت إيرادات راميدا 711.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى بمعدل نمو سنوي 32.3%، بدفع الإيرادات القوية التي حققتها محفظة منتجات الشركة بالإضافة إلى المنتجات التي استحوذت عليها مؤخرًا.

ويأتي كلًا من “كولونا” و”راميتاكس” و”بروتوفيكس” في صدارة منتجات الشركة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، مدعومة بالإيرادات القوية التي حققها كلًا من مستحضري “ريكوكسيبرايت” و”فاكساتو”، وهما أكبر عمليتي استحواذ قامت بها الشركة حتى الآن.

وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع للغير) بمعدل سنوي 36.3% ليسجل 34.8 مليون وحدة على خلفية النمو الذي حققته مختلف قطاعات الشركة.

ويأتي ذلك بفضل نمو حجم المبيعات بقطاع المبيعات المحلية، الذي يستحوذ حاليًا على نصيب الأسد من مساهمة القطاعات وذلك بنسبة 58%، بالإضافة إلى نمو مساهمة قطاع التصدير على خلفية تعافي الأوضاع التجارية عالميًا.

وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 41.5% ليبلغ 344.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليسجل 48.5% خلال نفس الفترة، وهو نمو بواقع 3.1 % على أساس سنوي.

كما تراجعت تكلفة المواد الخام بمعدل سنوي 1.9 % إلى الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2022 مع وصول هامش الربح الإجمالي إلى معدلاته الطبيعية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية المضادة للفيروسات خلال النصف الأول من عام 2021 وهو ما ساهم في ارتفاع تكلفة المبيعات بشكل ملحوظ خلال الفترة نظرًا للارتفاع النسبي في تكلفة المواد الخام المرتبطة بها.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 209.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بنسبة 69.2%، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 6.4 نقطة مئوية ليسجل 29.4%.

وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 101.1% ليبلغ 124.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 6 % ليسجل 17.5%، بفضل نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

راميدا : ارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 48.4% خلال النصف الأول

شركة راميدا للأدوية

وارتفع صافي الربح الأساسي (بعد استبعاد مكاسب فروق العملة، ونظام الإثابة والتحفيز، والمخصصات) بمعدل سنوي 103.5% ليبلغ 126.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

كما ارتفع هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 6.2 % ليصل إلى 17.8% خلال نفس الفترة. وارتفع صافي الربح الأساسي بمعدل سنوي 85.3% ليسجل 59.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، في حين بلغ هامش صافي الربح الأساسي 16.2% خلال نفس الفترة.

وارتفعت مبيعات قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 48.4% لتسجل 20.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بفضل المبيعات القوية للمنتجات الأساسية الأكثر مبيعًا، فضلاً عن حالة التعافي التي يشهدها قطاع المبيعات الخاصة على مستوى سوق الدواء المصري خلال مرحلة ما بعد أزمة (كوفيد – 19) خلال النصف الأول من العام الجاري.

بناءً على ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 36.0% لتسجل 495.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، لتبلغ مساهمة القطاع 70% من الإيرادات المجمعة لشركة راميدا وكذلك 75% من نمو الإيرادات خلال نفس الفترة.

وارتفعت مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 1.7% لتسجل 11.3 مليون وحدة وهو ما أثمر عن نمو الإيرادات إلى 105.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وتراجعت مساهمة مبيعات قطاع المناقصات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع للغير) في إجمالي حجم المبيعات بمقدار 9 نقاط مئوية على أساس سنوي، بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلى تحقيق أفضل مستويات الربحية الممكنة عن انتقاء المشاركة في المناقصات المطروحة بعناية.

ارتفاع مبيعات الخارج بنسبة 22% بدفع الطلب فى السوق العراقى

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وبلغت إيرادات قطاع التصدير 55.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 22.0%، مدفوعًا بارتفاع حجم مبيعات القطاع بمعدل سنوي 275.0% لتصل إلى 3.5 مليون وحدة.

وفسرت الشركة ارتفاع الصادرات إلى نمو المبيعات بالسوق العراقي خلال نفس الفترة والذي يمثل أكبر الأسواق الخارجية للشركة، وذلك مقابل تراجع حجم المبيعات بذلك السوق خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب حالة الإغلاق المفروضة المصاحبة لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت إيرادات قطاع التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 51.9% لتبلغ 54.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، في ضوء تضاعف حجم مبيعات القطاع بواقع مرتين ليصل إلى 29.8 مليون وحدة، على خلفية نجاح الشركة المستمر في تأمين تعاقدات تصنيع لأطراف أخرى، والتي تم بموجبها ارتفاع توظيف خطوط إنتاج المستحضرات السائلة وخطوط إنتاج مستحضرات البنسلين، فضلاً عن التوظيف الأمثل لقدرات الشركة التشغيلية فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بالنتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2022، والتي تضمنت تحقيق نمو ملحوظ على صعيدي الإيرادات وصافي الربح بالإضافة إلى تسجيل هوامش أرباح جيدة بمختلف القطاعات التشغيلية.

ويعكس الأداء القوي للشركة خلال هذه الفترة كفاءة الفريق الإداري عالي المستوى بالشركة والقدرات التشغيلية القوية التي تنفرد بها، بالإضافة إلى الدراية الواسعة بمقومات السوق المصري وأسواق التصدير، وذلك بهدف تحديد الفرص الجذابة التي تتيح للشركة تحقيق نتائج قوية.

وأضاف مرسي أن الشركة نجحت في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 32% خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بفضل الإيرادات القوية التي حققتها منتجات الشركة فضلًا عن إضافة مجموعة جديدة إلى محفظة منتجات الشركة، فقد حافظ مستحضر “كولونا” على صدارة قائمة المنتجات الأكثر مبيعًا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك للربع الثاني على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، جاء كلًا من مستحضري “راميتاكس” “راميسيفتراكس” ضمن قائمة أكثر 5 منتجات مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت إيرادات كل منهما 131% و73% على التوالي، ويرجع ذلك إلى إطلاق تركيز جديد من مستحضر “راميتاكس”.

كما بدأت الشركة في جني ثمار الاستحواذات التي قامت بها مؤخرًا، حيث جاءت مستحضرات “أوجرام” و”ريكوكسيبرايت” و”فاكساتو” ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ساهمت المستحضرات الثلاثة بنسبة 19.9% من إجمالي إيرادات الشركة.

وأعرب مرسي عن سعادته باستمرار نجاحات أحدث استحواذات الشركة وبصفة خاصة مستحضر “فاكساتو” الذي ساهم بنسبة 4.1% و16.6% في إيرادات الشركة ونمو الإيرادات على التوالي خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس وبشكل واضح قدرة راميدا تقديم المنتجات الناجحة إلى السوق.

عمرو مرسى : أثتبنا قدرتنا على تخطى الصعاب فى السوق المصرى خلال السنوات الماضية

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وعلى صعيد التوسع بباقة منتجات الشركة، أوضح مرسي أن راميدا نجحت في الاستحواذ على منتجين خلال الربع الثاني من عام 2022، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات التي أطلقتها واستحوذت عليها الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 4 منتجات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها من خلال الاستحواذ على المنتجات التي تحظى بمكانة قوية في السوق، بالإضافة إلى تغطية مجالات كبيرة وسريعة النمو مثل علاج الأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز هامش الأرباح التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية الربحية.

وعلى هذه الخلفية، استحوذت الشركة في مايو 2022 على مستحضر ” أبيكسابان”، وهو عقار يستخدم لتقليل تجلط الدم ويباع تحت اسم “أرتيكسيبان” والذي ارتفعت مبيعاته بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة ما بين عامي 2018-2021 بنسبة 87٪ وفق تقرير مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية.

ومؤخرًا في يونيو 2022، استحوذت الشركة على مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة الأدوية المضادة للتشنج يباع تحت اسم “لاكوفيمب”، والذي يستخدم بشكل أساسي لعلاج نوبات الصرع الجزئي.

ووفقًا لتقرير مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، يعد “لاكوفيمب” أسرع مستحضر دوائي نموًا في السوق المحلي بالنظر إلى مكوناته الدوائية النشطة، إذ سجلت مبيعات المستحضر نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 226% بين عامي 2019 و2021. وبذلك يتجاوز نمو المستحضر إجمالي معدل نمو سوقه بفارق كبير، حيث سجل السوق نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 54% بين عامي 2019 و2021.

وأشار مرسي إلى أن كلا المنتجين متوفران في السوق بتركيزين. ولفت مرسي أن الشركة نجحت في إطلاق مستحضري “سيليستوك” وهو مكمل غذائي معزز للمناعة ويضم مجموعة متعددة من الفيتامينات ومستحضر “مولنوبيرافير راميدا”، وهو المنتج الثالث الذي تضيفه الشركة إلى محفظة الأدوية المضادة للفيروسات.

وفي الختام، أعرب مرسى عن تفاؤله بقدرة راميدا على مواصلة تحقيق هذه النتائج لإيجابية خلال النصف الثاني من عام 2022، مؤكدًا أن الشركة مؤهلة لتحقيق ذلك النمو المضطرد على مدار الأشهر المقبلة وذلك بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتطلع راميدا إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة والدراية العميقة التي ينفرد بها فريق العمل بمتطلبات السوق المحلي لطرح المزيد من المنتجات وكذلك جني ثمار استراتيجية تنويع باقة المنتجات لتحقيق أفضل معدلات النمو على المديين القصير والطويل.