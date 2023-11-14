«راميدا» تصعد بإيراداتها 43% في 3 أشهر بدعم المبيعات المحلية

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 43% بدعم من المبيعات في السوق المحلية.

ساهمت مبيعات راميدا المحلية في نمو إيرادات الشركة بنحو 55% خلال الربع الثالث من العام الجاري فيما ساهم التصدير بنسبة 25%.

وكشفت راميدا عن الإيرادات صعدت إلى 545.7 مليون جنيه مقارنة بـ 381.5 مليون جنيه في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022.

وحققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 7.7% إلى 78 مليون جنيه مقابل 72.4 مليون جنيه في الربع المماثل من 2022.

على صعيد آخر، تراجع صافي أرباح “راميدا” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.9% إلى 197 مليون جنيه مقابل 198.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2022.