«راميدا» تشتري 400 ألف سهم خزينة لدعم الورقة المالية المتداولة في البورصة

أفصحت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية شراء 400 ألف سهم خزينة في البورصة المصرية في إطار خطة دعم سعر السهم المتداول في السوق.

وقالت راميدا للصناعات الدوائية في بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بجلسة الأمس بنفس السعر المتداول لللسهم وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة في 4 سبتمبر الماضي خطة لشراء أسهم خزينة (في حدود 10%) من سوق التداول الحر بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستجري ابتداء من 6 سبتمبر الجارى وحتى 6 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ عبر إحدى شركات السمسرة العاملة فى السوق.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإفصاح.

راميدا تلحق بعشرات الشركات المدرجة المستخدمة لرخصة أسهم الخزينة

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا، فى إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات: مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان،أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو،بالم هيلز للتعمير ، ابن سينا فارما، ، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية،إيديتا للصناعات الغذائية وآخرون.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة في البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا؛ وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

هيكل ملكية العاشر من رمضان وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

شركة راميدا للأدوية

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 250 مليون جنيه (بعد زيادة فى سبتمبر الماضى) موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها حاليا بين شركة اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد (أكبر المساهمين) بنسبة 17.79%، الشركة السعودية السابعة للاستثمار بنسبة 11.01%.

كما يستحوذ تحالف أكت-كونكريت على 7.9% بعد آخر عملية (24 أغسطس الماضى) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم (الكوبون رقم 5) بدء صرفها اعتبارًا من 26 أبريل.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير الماضي، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقال د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا،إن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%.

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصرية.