«راميدا» تستحوذ على مستحضر دوائي مضاد لتخثر الدم

أعلنت اليوم الإثنين، شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن نجاحها في إتمام الاستحواذ على مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة الأدوية المضادة لتخثر الدم.

وقالت الشركة في بيان وصل “المال” أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية النمو المعلنة التي تتبناها الشركة، الهادفة إلى تنمية محفظة منتجاتها العلاجية من خلال تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المستحضرات الدوائية المتميزة بمقومات النمو الواعدة ومكانتها القوية في السوق تركيزًا على المستحضرات الدوائية المتخصصة في علاج الأمراض المزمنة.

وذكرت أن الصفقة سوف تثمر عن استفادة راميدا من مقومات النمو التي يتميز بها المستحضر الدوائي؛ حيث سجل نموًا سنويًا مركبًا للمبيعات على مستوى السوق بنسبة 87% خلال الفترة بين 2018 و2021، بحسب مؤسسة «IQVIA» للبحوث والمعلومات الدوائية.

وأشارت إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، تكون راميدا قد قامت باستخدام 60% من عائدات الطرح الأولي حتى الآن.