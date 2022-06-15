«راميدا» تستحوذ على أسرع مستحضر دوائي مضاد للتشنج في السوق المحلية

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا استحواذها على أسرع مستحضر دوائى مضاد لحالات التشنج فى السوق المحلية.

وقالت راميدا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذا المستحضر يحتوى على مكونات دوائية نشطة جعلته فى موقع الصدارة من حيث أدوية التشنج الأكثر مبيعا فى السوق المحلى (لم يتضمن الإفصاح ذكر اسمه).

وسجل المستحضر المشار إليه نموا سنويا فى مبيعاتها بنسبة 226% خلال الفترة بين عام 2019 إلى 2021 بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة (IQVIA) للبحوث والمعلومات الدوائية.

كما ارتفعت الحصة السوقية للمستحضر من 11% إلى 49% خلال العامين المشار إليهما (2019-2021)، وفقا لإحصائيات نفس المؤسسة (IQVIA).

راميدا تستحوذ على مستحضر دوائي مضاد لتجلطات الدم

شركة راميدا للأدوية

وأعلنت راميدا فى 23 مايو الماضى استحواذها على مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة الأدوية المضادة لتخثر الدم فى إطار خطة توسع تستهدف تنمية محفظة منتجاتها الدوائية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا المستخضر سجل نموا سنويا مركبا على مستو مبيعاتها فى السوق المحلى بنسبة 87% خلال الفترة بين 2018 و2021، بحسب مؤسسة «IQVIA».

وتتوقع راميدا أن تساهم هذه الاستحواذات فى زيادة مبيعاتها خلال السنوات القادمة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم من أرباح الشركة خلال الفترة القادمة.

هيئة الدواء تمنح الشركة ترخيصا لبدء تصنيع عقار أمريكى ضد «كورونا»

وحصلت راميدا فى يناير الماضى على موافقة هيئة الدواء المصرية للبدء فى تصنيع عقار ” molnupiravir rameda ” المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يناير الماضى) إن هذا العقار طورته شركة ميرك الأمريكية ويستخدم كأقراص للبلع ضد إصابات البالغين من فيروس كورونا.

وأشارت الإفصاح إلى أن شركة ميرك قد حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدام عقارها بشكل طارىء علاج كورونا كما حصلت على ترخيص الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا.

وتعتزم راميدا طرح هذا العقار بنسخته المصرية بنهاية الربع الأول من العام الجارى بسعر 625 جنيه للعبوة التى ستحتوى على 40 كبسولة بتركيز 200 ملليجرام.

وقال د.عمرو مرسى العضو المنتدب إن إقدام شركته على تصنيع هذا العقار فى مصر يأتى فى إطار دعم راميدا لخطط الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا

وأشار موسى إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات ساهمت بنسبة 12% من إيرادات راميد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 2021 بقيمة 230 مليون جنيه.

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر، ويبلغ رأسمالها الحالى 250 مليون جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم.

عمرو مرسى : حققنا أعلى نمو سنوى على مستوى سوق الأدوية المصرية

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وعبر د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بالإنجازات المالية والتشغيلية القوية التي تحرزها الشركة عامًا تلو الآخر، والتي تكللت باختتامها عام 2021 بأعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.

كما رصد التقرير ذاته نمو مبيعات قطاع “المبيعات المحلية” بشركة راميدا بمعدل سنوي 35.5%، متجاوزًا متوسط النمو على مستوى سوق المبيعات المحلية بواقع 28.2 %، مما أثمر بدوره عن تفوق الشركة على مؤشر تحليل نمو سوق المبيعات المحلية لتسجل 26.2% خلال عام 2021.

وأكد مرسي أن تلك الإنجازات بمثابة شهادة قوية لقدرة الشركة الفائقة على تحقيق استراتيجيات النمو والارتقاء بالكفاءة التشغيلية التي تتبناها بجدارة، مهما بلغت التحديات الصعبة المحيطة.

وعزى مرسى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة من أجل إطلاق منتجات جديدة بالسوق، والتوسع بنطاق محفظة منتجاتها لتغطي مجالات علاجية جديدة، فضلاً عن تنمية بصمتها الجغرافية لتمتد إلى أسواق خارجية عالية النمو.

وأشار مرسي إلى أن شركته نجحت خلال العام في تعزيز محفظة منتجاتها عبر إطلاق سبع منتجات دوائية جديدة، تتماشى مع خطة النمو المعلنة لعام 2021. وبالتوازي مع ذلك، شهد العام تحسن متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمعدل سنوي 8% إلى 36.3 جنيه، بحسب تقرير مؤسسةIQVIA .

وقررت الشركة فى وقت لاحق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون جنيه بدء صرفها اعتبارا من 26 أبريل الماضى.