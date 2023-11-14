«راميدا» تحقق نموا 43% في الإيرادات خلال الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وبلغت إيرادات العاشر من رمضان “راميدا” نحو 545.7 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي بمعدل 43%.

وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات قطاع المبيعات المحلية الذي ساهم في نمو إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 55% خلال الربع الثالث من العام الجاري، تلاه قطاع مبيعات التصدير بنسبة 25% خلال نفس الفترة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 27% إلى 1.4 مليار جنيه تقريبًا.

وذلك بفضل النتائج القوية التي حققها قطاع المبيعات المحلية مدعومًا بالنمو الملحوظ لإيرادات المنتجات العشر الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 36.3% ليبلغ 265.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث، فيما تراجع هامش الربح الإجمالي بواقع 2.4 نقطة مئوية إلى 48.6%.

وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف البضائع المباعة نتيجة زيادة قدرها ست نقاط مئوية في تكلفة المواد الخام، على خلفية تزايد الضغوط التضخمية خلال نفس الفترة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 20.9% ليصل إلى 651.8 مليون جنيه، فيما هبط هامش إجمالي الربح بواقع 2.4 نقطة مئوية.

وذلك بسبب زيادة مساهمة مصروفات الصيانة في تكاليف البضائع المباعة بواقع 6 نقاط مئوية خلال الفترة.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاضمحلال بنسبة 81.9% لتسجل 26.0 مليون جنيه، منها 18.5 مليون جنيه مصري تكاليف اضمحلال المنتجات الدوائية المضادة للفيروسات المتعلقة بكوفيد – 19، فضلًا عن تأخر تأثير الأسعار الجديدة على نتائج الشركة خلال الفترة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 35.2% إلى 168.5 مليون جنيه

في حين انخفض هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.8 نقطة مئوية ليسجل 30.9% خلال الربع الثالث، بسبب انخفاض هامش مجمل الربح.

وسجلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات انخفاضا بواقع 1.5 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 17.4% إلى 392.2 مليون جنيه.

وتراجع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 2.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح 78.0 مليون جنيه خلال الربع الثالث، بنمو سنوي بنسبة 7.7%، في حين تراجع هامش صافي الربح بواقع 4.7 نقطة مئوية إلى 14.3% .

وذلك نتيجة ارتفاع هيكل التكاليف وزيادة مصروفات الفائدة لتسجل 41.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بلغ صافي الربح 197 مليون جنيه دون تغير سنوي ملحوظ، في حين تراجع هامش صافي الربح بواقع 4.0 نقطة مئوية ليسجل 14.2% خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بالنتائج المالية والتشغيلية القويّة التي حققتها الشركة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، باعتبارها شهادة على سلامة الاستراتيجية التي تتبناها، وقدرتها على مواصلة النمو رُغم التحديات التشغيلية المحيطة.

وأوضح د. مرسي أن الشركة نجحت خلال الفترة في تسجيل إيرادات قوية بجميع قطاعاتها التشغيلية، مدعومة بنجاح استراتيجية تحسين الأسعار ومواصلة التركيز على تعظيم القيمة من المجالات العلاجية الرئيسية.

بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المنتجات التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.

وأضاف د. مرسي أن قيام الشركة بتنفيذ استراتيجية تحسين أسعار محفظة منتجاتها على مراحل مختلفة ساهم أيضًا في الحفاظ على مستويات الربحية في ظلّ الضغوط التضخمية المتزايدة التي تسيطر على السوق.

وتابع د. مرسي أن الشركة تستهدف مواصلة تنفيذ استراتيجية تحسين الأسعار حتى نهاية العام الجاري والفترة اللاحقة، علمًا بأن الأسعار الجديدة التي تمت الموافقة عليها لم ينعكس مردودها على نتائج الشركة بشكل كامل.

وأكد د. مرسى بدء تعافي نتائج منتجات المضادات الحيوية في ضوء التطورات التي شهدتها حركة المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت إيرادات تلك المنتجات 51 مليون جنيه مصري خلال الفترة، مقابل 10 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام.

وأعرب د. مرسي عن تفاؤل الإدارة باستمرار تعافي هذا القطاع الرئيسي ونمو مساهمته في إجمالي الإيرادات بصورة تدريجية.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت “راميدا” في جني ثمار تنويع وتعزيز شبكة التوزيع، وتقليص الاعتماد على الموزعين الأقلّ نشاطًا الذي يشكلون مخاطر محتملة على عمليات الشركة، وهو ما أثمر عن تحسين الأداء بشكل ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، ستواصل “راميدا” دراسة فرص الاستحواذ المحتملة على المنتجات التي تتسم بربحيتها الواعدة، تركيزًا على المنتجات التي تخضع لسياسات التسعير الحر، إلى جانب التوسع في المجالات العلاجية الأخرى سريعة النمو.

وأوضح د. مرسي أن التحديات الاقتصادية المحيطة تبعث على التفاؤل الحذر، غير أن الأداء القوي الذي حققته راميدا خلال الربع الثالث من العام على صعيدي الإيرادات ومستويات الربحية يؤكد على سلامة أنشطة وعمليات الشركة في قطاع الصناعات الدوائية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية وسط التحديات المختلفة.

واستشرافًا للمستقبل، تعكف الشركة على تعظيم مساهمة المنتجات الدوائية في نموّ الإيرادات، ودراسة وتقييم فرص الاستحواذ الجذّابة التي تساهم في تحقيق التكامل مع محفظة المنتجات الحالية وتنويع مصادر الإيرادات.

واكد د. مرسي التزام الشركة بالحفاظ على مستويات الربحية بصورة تثمر عن تحقيق أهداف النمو المخططة.

يذكر أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»تأسست في عام 1986، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري ومقيدة في البورصة المصرية تحت كود RMDA.CA.

وتستعين الشركة بفريق إداري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والمعايير العالمية في مجال الصناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السوق المحلي وأقصى درجات الاهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العملاء، مما أثمر عن تحقيق معدلات نمو سريعة في قطاع الأدوية المصري.

وتشمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المستحضرات الدوائية المثيلة ومستحضرات التجميل الصيدلانية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية.

وتحظى الشركة بمكانة راسخة في أهم المجالات العلاجية بمصر وذلك بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في تنفيذ مجموعة من الاستحواذات الاستراتيجية على المركبات الدوائية في مجالات ذات مقومات نمو واعدة في السوق المصري.

وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من الأصناف الدوائية من خلال مصانعها الثلاثة المقامة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.