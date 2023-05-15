«راميدا» تحقق إجمالي إيرادات بقيمة 392 مليون جنيه بنمو 14.3%

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الربع الاول من 2023.

وحققت العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، إجمالي إيرادات بقيمة 392 مليون جنيه، بمعدل نمو 14.3%، رغم التحديات التشغيلية.

وأشارت راميدا في بيان لإدارة البورصة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمعدل 3.2%، ليبلغ 178.8 مليون جنيه، رغم انخفاض هامش الربح بواقع 4.9 نقطة، ليسجل 45.6%.

وذلك على خلفية انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم وتداعياتهما على تكلفة المبيعات.

وقال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لراميدا، إن نتائج الربع الأول من 2023، يعكس مرونة الشركة وقدرتها على مواجهة التحديات التي شهدتها السوق خلال هذا الفترة.

وأضاف مرسي أن الشركة سجلت نموا ملحوظا على صعيد الإيرادات، وذلك في ظل التحديات المالية التي تواجه كبري شركات توزيع الأدوية.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة راميدا، تراجع صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 4.3%، لتسجل 68.65 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 71.77 مليون جنيه عام الربع الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات راميدا خلال 2022 بنحو 14.3% لتصل إلي 392 مليون جنيه، مقابل 342.06 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة راميدا تحقيق صافي ربح بقيمة 65.39 مليون جنيه مقابل 70.41 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.