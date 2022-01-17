«راميدا» تحصل على موافقة هيئة الدواء لبدء تصنيع عقار أمريكى ضد «كورونا»

أعلنت شركة راميدا ،”العاشر من رمضان للصناعات الدوائية”، عن حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية للبدء فى تصنيع عقار ” molnupiravir rameda ” المضاد لفيروس كورونا.

وقالت راميدا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين إن هذا العقار طورته شركة ميرك الأمريكية ويستخدم كأقراص للبلع ضد إصابات البالغين من فيروس كورونا.

وأشارت الإفصاح إلى أن شركة ميرك قد حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدام عقارها بشكل طارىء علاج كورونا كما حصلت على ترخيص الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا.

وتعتزم راميدا طرح هذا العقار بنسخته المصرية بنهاية الربع الأول من العام الجارى بسعر 625 جنيه للعبوة التى ستحتوى على 40 كبسولة بتركيز 200 ملليجرام.

راميدا : مضادات الفيروسات ساهمت بنسبة 12% من الإيرادات

وقال د.عمرو مرسى العضو المنتدب إن قدام شركته على تصنيع هذا العقار فى مصر يأتى فى إطار دعم راميدا لخطط الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار موسى إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات ساهمت بنسبة 12% من إيرادات راميد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 2021 بقيمة 230 مليون جنيه.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 852.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 672.8 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافي ربح الشركة إلى 106.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 68.1 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 463 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 355.7 مليون جنيه بنفس الفترة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى أرباحها 107.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 69.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.107 جنيه بنهاية سبتمبر

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.107 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.068 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقا للقوائم المالية المرسلة 16 نوفمبر.

وكشفت نتائج أعمال سابقة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 30.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بصافي أرباح بلغ 23.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت قوائم مجمعة مرسلة فى 6 مايو الماضى، ارتفاع إيرادات راميدا 270.8 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى، مقارنة بإيرادات بلغت 232.4 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة 154.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بتكاليف بلغت 126.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.039 جنيه بنهاية مارس 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.031 جنيه للسهم بنهاية مارس 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع صافي الأرباح إلى 112 مليون جنيه خلال العام الماضى 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 82.6 مليون جنيه خلال 2019.

وحصلت راميدا فى 22 مارس الماضى على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها المصدر من 192.1 إلى 250 مليون جنيه تقريبًا، وقررت البورصة إدراج أسهم الزيادة منذ 23 سبتمبر الماضى.

وبلغت قيمة الزيادة حوالى 57.8 مليون جنيه توزع من خلال أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي ،وجرى تمويلها من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 والأرباح المرحَّلة من العام السابق.