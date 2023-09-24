«راميدا» تتقدم للبورصة المصرية لخفض رأس مالها إلى 375 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية، في بيان نشرته اليوم – الأحد، أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا قامت بالتقدم بمستندات لقيد تخفيض رأس مالها المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون.

وأوضحت البورصة، أن التخفيض التي ستقوم به شركة راميدا قدره 5 مليون جنيه، من خلال إعدام أسهم خزينة يصل عددها إلي 20 مليون سهم بقيمة أسمية 0.25 جنيه.

وأضافت البورصة المصرية، أنه يتم في الوقت الحالي فحص المستدات المقدمة من جانب شركة راميدا واستكمالها، تمهيدًا لعرضها علي لجنة القيد بداخلها لاتخاذ القرار في شأنها.

جدير بالذكر، أن أرباح شركة راميدا قد تراجعت في النصف الأول من العام الجاري، إذ إنها حققت نحو 119.01 مليون جنيه، بالمقارنة مع 126.34 مليون خلال الفترة ذاتها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

في حين أن إيرادات راميدا اتجهت للزيادة في الـ 6 أشهر الأولي من 2023، لتسجل ما يصل إلي 842.43 مليون جنيه، في مقابل 711.49 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.