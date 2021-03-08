رامى يوسف الرئيس التنفيذى للشركة:«نيو سيتى للتنمية» تتبنى خطة توسعية وتستهدف إحداث ثورة بقطاع العقارات

تتبنى شركة نيو سيتى للتنمية خطة توسعية طموح خلال الفترة المقبلة، بعد دخول مساهمين جدد، تتمثل فى إطلاق مشروع إكو ويست السادس من أكتوبر باستثمارات 2.5 مليار جنيه، بجانب السعى لبدء إنشاء مشروع جديد فى محافظة قنا بصعيد مصر، كما تستهدف استثمار 250 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بجميع المشروعات خلال 2021.

التقت «المال»، رامى يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة نيو سيتى للتنمية، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤخرا، للحديث عن المشروعات الحالية للشركة، وخطتها للتوسع فى السوق المحلية، وما رؤيته لمناخ الاستثمار فى مصر.

وأطلقت «نيو سيتى للتنمية» مؤخرا مشروع «إكو وست» بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 120 فدانا، بمشاركة الدكتور رؤوف غبور، مساهم وعضو مجلس إدارة بشركة نيو سيتى للتنمية، الدكتورة منال حسين، رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتى للتنمية.

وقال يوسف إن الفترة الماضية أثبتت أن السوق العقارية تتمتع بالقوة والصلابة التى تجعلها قادرة على مواجهة أى تحديات، واتضح ذلك جليا فى مواجهتها لجائحة كورونا مؤخرا.

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ»المال»، أن جزءا من صلابة السوق العقارية هو وجود فجوة بين العرض والطلب، لافتا إلى أن الطلب على الوحدات السكنية حوالى 900 ألف وحدة سكنية سنويا نتيجة وجود 900 حالة زواج سنويا، ولكن المعروض يساوى حوالى %50 من الرقم المذكور بمعدل 450 أو 460 ألف وحدة سنويا.

وأوضح أن الفجوة الكمية الموجودة فى السوق نابعة بأن الطلب أكبر من العرض، ولكن دراسة السوق أثبتت أن هناك فجوة نوعية أيضا بمعنى أنه أصبح يخاطب نوعية معينة من المجتمع.

وأفاد يوسف بأن %35 من السكان فى مصر ممن يطمحون فى وحدة سكنية تحقق آمالهم وطموحاتهم لا يجدونها بسعر منطقي، وبالتالى تتواجد الفجوة النوعية نتيجة لعدم حصول تلك الفئة على الوحدات السكنية المناسبة لهم.

وقال إن هناك أيضا أكثر من %60 من سكان مصر أقل من 41 سنة نجد أن أكثر فئة تحتاج المنتج العقارى لا تجده بالسعر المنطقي، لافتا إلى أن الشباب يحتاج إلى سعر منطقى ليتمكن من شراء وحدة سكنية.

وأضاف أن من هذا المنطلق تخاطب «نيو سيتى للتنمية» تلك الفئة التى تحتاج إلى وحدة سكنية بأسعار مناسبة، وبالتالى يتم التعامل مع الشباب الطموح الذى يبدأ حياته ويطورها ويحلم بمستقبل أفضل ولكن الواقع العقارى لا يستطيع تلبية تلك الاحتياجات، وبالتالى جاءت استراتيجية الشركة والتى اتخذت شعار «التطوير لحياة أفضل».

وتابع أنه حينما نسعى لتغيير السوق العقارية ونمطها التقليدى ليس ذلك شعار، ولكنه مبنى على دراسة واقعية وأن يتم التغيير من العميل وليس الشركة.

وأشار إلى أن مشروع «اكو ويست» الذى يقع فى قلب مدينة 6 أكتوبر على مساحة 120 فدانا يقدم الاحتياج الذى يستهدفه الشباب ويقلص كذلك الفجوة بين العرض والطلب.

3800 وحدة بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه تسدد على 8 سنوات

وقال يوسف إن المشروع يتضمن 3800 وحدة سكنية على أن يتم البدء فى أعمال الحفر والإنشاءات خلال شهور قليلة وسيتم تسليم المشروع خلال 4 سنوات.

وأوضح أن الشركة أطلقت المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم تنفيذه على 4 مراحل وذلك بحجم استثمارات يقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه.

ضخ 250 مليون فى الأعمال الإنشائية فى 2021

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات مع بداية 2021 تقدر بحوالى 250 مليون جنيه للأعمال الإنشائية فى جميع مشروعاتها المختلفة.

وتوقع أن يحقق المشروع مبيعات كبيرة نظرا لأن المنتج العقارى الذى يتم تقديمه هو منتج فريد من نوعه وغير موجود بالسوق العقارية.

وأوضح أن النسبة البنائية للمشروع لم تتعد %20 من إجمالى مساحة المشروع مع زيادة إجمالى المساحات الخضراء لتصل إلى %60 مع تخصيص باقى مساحة المشروغ للطرق والمرافق وأماكن انتظار السيارات، علاوة على ذلك يطل المشروع على الأهرامات، ومن المقرر البدء فى تطوير المشروع فى النصف الثانى من العام على أن يتم البدء فى تسليم الوحدات خلال أربع سنوات.

تسعى لتعميم التجربة فى مختلف المحافظات بجانب اختراق إفريقيا

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة نيو سيتى للتنمية، عن عزم الشركة تعميم تجربة «اكو وست» فى مختلف محافظات مصر، لتوفير هذا المنتج لأكبر شريحة من العملاء، مع خطط طويل الأجل للتوسع فى أفريقيا.

وأوضح أنه مع تغيير الإدارة بالشركة أصبح الفكر المسيطر هو الفكر الشبابى مبنيا على خبرة سوقية، لافتا إلى أن الشركة تحاول رسم مستقبل القطاع العقارى الفترة القادمة.

وأضاف أن الشركة تخاطب مراحل عمرية معينة وهى فئة الشباب تحديدا التى تحتاج إلى الوحدات السكنية بشكل مستمر بما يتناسب مع دخله بشكل منطقى لتلبية احتياجاته.

وأشار إلى أن المبانى السكنية بالمشروع ستسحوذ على %10 فقط من إجمالى المشروع، لافتا إلى أن الهدف الأساسى ليس تعظيم الربح من المشروع بقدر ما هو كسب ثقة الشريحة التى يخاطبها المشروع.

وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية بالمشروع تبدأ بـ 800 ألف جنيه للوحدة «غرفتين وصالة»، وتصل إلى مليون وأكثر، منوها أنه يتم سداد %8 مقدم ثم %8 عند التعاقد والباقى يتم تقسيطه على 8 سنوات.

وأكد أنه يستهدف إنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن لأنه يستهدف فئة الشباب، خاصة المقبل على الزواج الأمر الذى يلزمة بالإسراع فى البدء سريعا فى عمليات الإنشاء هذا العام، لافتا إلى أنه يستهدف التوسع كذلك بنفس الفكر فى باقى محافظات مصر.

وقال يوسف إن المشروع يتضمن عددا من الخدمات منها وجود مدارس ودور عبادة وناد رياضى ومول تجاري، وبالتالى الهدف من المشروع هو إنشاء مدينة متكاملة، لأنه من الأفضل أن يتم التفكير فى الخدمات التى سيتم تقديمها للمستفدين من المشروع قبل الشروع فى بناء الوحدات السكنية.

تستعد لإطلاق مشروعها الجديد فى قنا خلال العام الجارى

وأضاف أن الخطة التمويلية لمشروعات الشركة من مستهدفات مشروعى قنا وأكتوبر، مضيفاً أن شركته تمتلك محفظة أراضى بإجمالى 825 فدانا، لافتا إلى أن الأراضى غير المطورة حاليا حوالى 300 فدان منوعة بين مشروع قنا ومشروع أكتوبر.

وأوضح أن الشركة تستهدف تقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها وليس مجرد تسليم وحدة سكنية بعد 4 سنوات فقط، وبالتالى فإنه يتم تقديم خدمات تجهيز الوحدة السكنية من حيث تقديم أفضل العروض للعميل.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن شركته تمتلك مشروعا سكنيا قائما بقنا ويعتبر هذا المشروع أول كمباوند سكنى هناك، لافتا إلى أن هناك وحدات سكنية بالمشروع تم تسكينها، فيما تعتزم الشركة إطلاق مشروعها الجديد فى قنا والذى يتضمن 8000 وحدة سكنية للمشروع بالكامل لاحقاً دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعن الارتفاع المنطقى للسوق العقارية، قال إن منطق الزيادة تأتى من منطلق الزيادة فى المكسب بنسبة معينة وهى تزيد مع معدل التضخم بشكل عام ولكن ليس من المنطقى أن تزيد الأسعار بشكل أقل يؤدى لخسارة الشركات أو بشكل كبير يؤدى إلى مكاسب للشركة ومتاعب للعميل.

وأفاد بأن الاستراتيجية الحالية هى التوسع فى كل مكان فى مصر ولكن تلك الخطة الطموحة لابد أن تدرس بتأن، وبالتالى نقوم بدراسة التوسع بخطى ثابتة ولكن فى الوقت الحالى يتم التركيز على مشروعات أكتوبر وقنا.

واختتم حديثة قائلا، إنه يتمنى تغيير شكل السوق العقارية التى يطمح بها وأن لديه المقدرة لذلك.

وخلال إطلاق المشروع قالت الدكتورة منال حسين، رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتى للتنمية، إن مشروع إكو وست يمثل بداية عصر جديدة للتطوير العقارى فى مصر؛ لأنه لا يركز على الشريحة المستهدفة من جميع المطورين، ويقدم تصميمات مختلفة تتناسب مع طموحات العملاء وترضى تطلعاتهم.

وأشارت إلى الدور الذى تقوم به شركة نيو سيتى فى دعم رؤية مصر 2030، من خلال زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة الماضية إلى نحو 365 مليون جنيه، وتضع الإدارة الجديدة خططاً طموحة لتقديم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك، مدعومة بالخبرات التى يتمتع بها المساهمون الجدد فى توفير حلول تمويلية جديدة تتناسب مع دخل العملاء المستقبليين، وهى ميزة جديدة تضاف لنيو سيتي.