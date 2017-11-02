رامى كاطو: المسئولية المجتمعية ركن رئيسى فى عمل كريم

❏ نتعاون مع بنك الطعام ومستشفى «بهية» وأبوالريش ❏ دراسة الطرح فى البورصة والمفاضلة بين عدد من الأسواق ❏ تقديم الدعم المستمر لذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيف عدد لا بأس به ❏ نجحنا فى جذب 571 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط ❏ 8 آلاف جنيه متوسط الدخل الشهرى لـ «الكابتن» ❏ ا

❏ نتعاون مع بنك الطعام ومستشفى «بهية» وأبوالريش

❏ دراسة الطرح فى البورصة والمفاضلة بين عدد من الأسواق

❏ تقديم الدعم المستمر لذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيف عدد لا بأس به

❏ نجحنا فى جذب 571 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط

❏ 8 آلاف جنيه متوسط الدخل الشهرى لـ «الكابتن»

❏ السعى إلى زيادة الاستثمارات فى السوق المصرية ومعدلات نمو الأعمال مشجعة



المرسى عزت

نؤمن بأن المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من ثقافة عمل شركة « كريم مصر».. هكذا عبر رامى كاطو، الرئيس التنفيذى للشركة، مضيفا أن شركته تعرف جيدا أهمية الاهتمام بالبيئة المحلية التى تعمل بها، لكونها عاملا مؤثرا فى نجاح استثماراتها.

وأضاف «كاطو» – فى حواره مع «المال» – أن« كريم مصر» تتعاون مع العديد من الجهات والكيانات والمؤسسات الخيرية، ومنها بنك الطعام المصرى، فقد ساهمت فى إطعام المئات من الأسر المصرية، وتتعاون أيضا مع مستشفى أبو الريش وقدمت بداية العام الجارى دعما يصل إلى 2 جنيه عن كل رحلة تقوم بها، وتتعاون مع مستشفى «بهية» لمكافحة سرطان الثدى، وتشجيع الفتيات والسيدات على الكشف المبكر، وتوفير الدعم المالى للمريضات عن طريق مبادرة « خليك كريم»، وتقدم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، و قامت بتعيين 50 متحد للإعاقة فى مركز خدمة العملاء.

كشف عن أن الشركة نجحت فى جذب استثمارات تصل إلى 571 مليون دولار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر 10 ملايين دولار، مؤكدا زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ظل جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

ووصف السوق المصرية بالواعدة، مؤكدا أن شركته مستمرة فى ضخ استثماراتها فى السوق المصرية، كونها إحدى أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط، كاشفا عن أن الشركة تدرس طرح أسهمها فى البورصة وتفاضل حاليا بين عدد من الأسواق للبدء فى طرح عام للأسهم.

بداية، قال «كاطو» إن «كريم» علامة تجارية تأسست من منطقة الشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط، فالشركة تدرك مدى أهمية دعم المجتمعات المحلية التى تعمل بها، ولديها مسيرة طويلة فى المسئولية المجتمعية في مصر، فقد تعاوننا مع بنك الطعام المصرى، لتوفير وجبات مجانية لمئات الأسر، وشاركت فى حملة المليون بطانية لمنح الدفء لآلاف المصريين فى فصل الشتاء، وتعاونت مع مستشفى أبو الريش فى جمع التبرعات لعلاج أطفالنا، وتم تخصيص جنيهين من أى رحلة باستخدام «البروموكود» الخاص بهذه الحملة، وأطلقت حملة مشتركة مع مؤسسة «بهيّة» فى شهر رمضان الماضي لجمع التبرعات ومساندة الدور الذى تقوم به المؤسسة لتشجيع السيدات والفتيات على الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتوفير الدعم المالى للمريضات كجزء من مبادرة #خليك_كريم التى أطلقتها «كريم» على مستوى المنطقة فى إطار الاحتفاء بشهر رمضان.

وأضاف أن «كريم» تقوم أيضا بدعم متحدى الإعاقة من خلال خلق فرص عمل متكافئة لهم، وفي هذا الإطار نعمل علي تدريب وتعيين 50 معاق فى مركز العملاء الخاص بنا «Careem Care»، المركز الإقليمى لخدمة عملاء الشركة والموجود بمدينة القاهرة.

وقال إن «كريم» تعمل على مساعدة المرأة وتطوير أدائها بما يجعلها قادرة على الكسب، ومن ثم تنمية المجتمع ، وتوفر فرص عمل متكافئة للسيدات بشرط استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وبشكل عام، يعتمد حوالى %24 من كباتن «كريم» على عملهم ضمن الشبكة كمصدر دخل رئيسى، والآن ومع توسعنا لنغطى 14 مدينة فى جميع أنحاء الجمهورية، نعمل على خلق فرص عمل جديدة ودعم المجتمعات المحلية.

وتابع: «فى إطار دعم المبادرات الهادفة للتوعية بسرطان الثدى، أطلقنا حملة مشتركة فى شهر رمضان الماضى مع مؤسسة» بهيّة« للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتشجيع المزيد من السيدات على إجراء الفحوصات المجانية للمرض، وفرت لكباتنها من السيدات والآنسات، وزوجات الكباتن والموظفات، فرصة إجراء فحوصات مجانية فى مستشفى »بهيّة« للكشف عن المرض، ولم تقتصر الحملة على إجراء الفحوص المجانية فقط، ولكن تقوم المستشفى بعلاج السيدات اللاتى أثبتت الفحوصات إصابتهن بالمرض، وستقوم بتحمل نفقات العلاج بالكامل لمساعدتهن فى معركتهن مع سرطان الثدى، وحصلت السيدات من عملاء كريم على توصيلة مجانية لمستشفى «بهية» أيام السبت عند إدخال «pinkoctober».

وفور صدور القرار الملكى بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، أوضح أن « كريم» كانت من أوائل الشركات التى أعلنت عن فتح الباب أمام السيدات للالتحاق بالعمل ضمن شبكتها بالمملكة وتتولى تدريب ما يقرب من 200 سائقة، تمهيداً لتوفير فرص عمل لهم ككباتن بالشركة، مما سيعزز من تجربة العميلات فى الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.

وأكد أن السوق المصرية تعد إحدى أهم وأكبر 3 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط، بجانب المملكة العربية السعودية وباكستان، فمع الزيادة السكانية والتطور الذى يشهده المجتمع المصرى، تزداد الحاجة إلى وسيلة نقل سهلة وآمنة ومريحة واقتصادية، مما يعزز من فرص نمو أعمال الشركة فى مصر مع خلق المزيد من فرص العمل للجميع، وخاصة الشباب، لافتا إلى أنه من أبرز الخدمات التى نقدمها خدمة التاكسى الأبيض من خلال تطبيق «كريم» بالقاهرة والغردقة، وندرس حالياً إمكانية إطلاق هذه الخدمة فى المزيد من المحافظات والمدن الأخرى فى مصر، وخدمة «السكوتر» التى تم إطلاقها فى كل من القاهرة والإسكندرية والتاكسى النهرى، وخدمة النقل الجماعى، من خلال استثمارنا في شبكة النقل الجماعى التشاركي «Swvl» والتى تهدف للمساهمة فى حل تحديات قطاع المواصلات فى مصر والمنطقة، من خلال تشغيل وسيلة مواصلات أكثر اقتصادية وملائمة وسهولة للجميع.

وأضاف أن «كريم» هى شركة التكنولوجيا الأسرع نموا فى منطقة الشرق الأوسط، وتقدم نموذجا لقدرة المنطقة على دعم رواد الأعمال، فقد استطعنا فى غضون خمس سنوات فقط، من الوصول لأكثر من 80 مدينة فى 13 دولة فى المنطقة، وجذب العديد من الاستثمارات، وتحقق الشركة نسب نمو لا تقل عن %30 فى كل فصل من فصول العام، وهو ما يشير إلى تحقيق نسب نمو سنوى تتجاوز %120.

وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة، وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، بما يفتح الباب أمام العديد من الشركات وللاستثمار فى مصر.. وفى ظل تلك المنافسة، تقوم كل شركة بتقديم أفضل ما عندها، وهو ما يصب فى مصلحة العميل ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع الهام والواعد بشكل عام، لافتا إلى أن شركته تمكنت من جذب استثمارات 571 مليون دولار لدعم وتعزيز أعمالها بالمنطقة.

وتابع: «بلغت استثمارات »كريم« فى السوق المصرية نحو 10 ملايين دولار حتى يوليو 2017، و تعد مصر أحد أهم أسواق كريم بالمنطقة، ولذا نعمل على زيادة استثماراتنا من خلال توسيع شبكتنا لتشمل عددا أكبر من المدن مع خلق المزيد من فرص العمل للجميع».

وأشار إلى أنه بعد الزيادات الأخيرة التى شهدتها أسعار الوقود، دراسنا خطط أسعارنا بشكل دقيق، بحيث لايتم تحميل الكباتن أكثر مما يجب، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا ، والتى تتميز بأنها موثوقة وآمنة واقتصادية وفى متناول الجميع، كما تختلف الأسعار الجديدة للرحلات من مدينة إلى أخرى، وبالرغم من زيادة أسعار الوقود، شهد الطلب على خدمات «كريم» ارتفاعاً ملحوظاً لأن الطلب ليس مرتبطاً بسعر الخدمة وحدها بل على عدد من العوامل الأخرى، منها رغبة العميل فى إيجاد وسيلة نقل مريحة وآمنة، وفى الوقت ذاته موفرة للبنزين، وأسعار الصيانة وقطع الغيار عند استخدام سيارته الخاصة، موضحا أن كباتن “كريم» يمثلون أهم عوامل نجاحنا ونعمل بشكل متواصل على تحسين حياتهم، من خلال توفير التدريبات الاحترافية وفرص النمو والتقدم لهم، كما تقدم برنامج الولاء للكباتن المتميزين، والذى يشمل برامج حصرية تتضمن برنامج مخفض للتأمين الطبى، و برنامج للحصول على قروض متناهية الصغر، وأجهزة كهربائية بأسعار مخفضة، وقسائم شراء من إحدى كبرى سلاسل الأسواق التجارية، وعروض خاصة على خدمات صيانة السيارات، وتأتى هذه البرامج مكافأة للكباتن المتميزين فى كل الأسواق التى نعمل بها، والذين يتم اختيارهم وفقاَ لعدد الرحلات الشهرية، وتقييم العملاء، ومعدل قبولهم للرحلات، كما يحصل جميع الكباتن على مكافآت خاصة فى حالة وصولهم لعدد معين من الرحلات.

أما فيما يخص عملائنا، فيوضح « كاطو» أن شركته تحرص بشكل مستمر على إتاحة عروض وخصومات على الرحلات، وإطلاق الباقات مسبقة الدفع لأول مرة فى السوق المصرية، وتتيح هذه الباقات ثلاثة خيارات لمسافات مختلفة 75 كم، 150 كم و300 كم حسب الحاجة، وتتضمن مزايا «باقات كريم» عدم وجود فترات للذروة، والحصول على خصم إجمالى يصل إلى %20، و الأفضل من ذلك المرونة فى طرق الدفع، بما فى ذلك إمكانية استخدام بطاقات الائتمان، أو شراء الباقة عن طريق الكابتن أو عبر خدمة «فوري».

وكشف عن أن «كريم» تضم حالياً 80,000 كابتن وتخطط لزيادة العدد إلى 100,000 كابتن بنهاية عام 2017، مشيرا إلى أن من أهم المميزات التى تمنحها شركته منح كباتنها حرية مواعيد العمل، فهناك من يعمل دوام كامل %24 منهم بمتوسط دخل 8,000 جنيه شهرياً، و2,500 جنيه شهرياً للدوام الجزئى، اعتماداً على عدد ساعات العمل .

وأكد أن «كريم» هى منصة تعمل على ربط الكباتن بالعملاء من خلال التطبيق، أو عن طريق الموقع الإلكترونى، ويمكن لمالكى السيارات أن ينضموا إليها فى حال استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة، والتى تشمل رخصة القيادة، وبطاقة رقم قومى سارية، و صحيفة الحالة الجنائية، واجتياز اختبار تعاطى المخدرات، أما فيما يتعلق بالسيارات، فجميع السيارات تخضع لفحص شامل بما فيها المحرك والفرامل والهيكل الخارجى والداخلى للسيارة.

وأوضح أن طرح الشركة بالبورصة، لايزال قيد الدراسة ولم يتقرر بعد الأسواق التى سيتم طرح أسهمها فيها.

يذكر أن «كريم» هى علامة تجارية قام بتأسيسها كل من مدثر شيخة، وماجنس أولسون فى دبى عام 2012 وتقدم خدماتها تحت شعار «من المنطقة وللمنطقة».

وهناك مجموعة كبيرة من المستثمرين فى «كريم» ومنها: «راكوتين»، الشركة الرائدة فى مجال خدمات الإنترنت والابتكار العالمى فى اليابان، وشركة الاتصالات السعودية، أكبر مُشغل لخدمات الاتصالات فى الشرق الأوسط، إلي جانب مجموعة أخرى من المستثمرين، على رأسهم مجموعة أبراج، ومجموعة الطيار، وبيكو كابيتال، والسويدى للاستثمار، وإنديور كابيتال، ولوميا كابيتال، و«إس كيو إم» فرونتيير، وومضة كابيتال، وغيرها.

وأضاف «كاطو» أن «كريم» تمكنت من جذب العديد من الاستثمارات، وعلى رأسها استثمار «راكوتين»، الشركة الرائدة فى مجال خدمات الإنترنت والابتكار العالمى فى اليابان، وشركة الاتصالات السعودية، أكبر مُشغل لخدمات الاتصالات فى الشرق الأوسط، وقد تمثل هذا التعاون فى ضخ 350 مليون دولار ضمن صفقة تمويل كبرى بلغت 500 مليون دولار، ولديها خطط لزيادة رأسمال الشركة.

سائقات يروين تفاصيل الالتحاق بالعمل

كما التقت «المال» عددًا من السائقات اللاتى التحقن بالعمل داخل شركة كريم، منهن أميمة عبدالمعبود التى تقيم بمدينة طنطا وهى أم لشابة تبلغ من العمر 26 عاماً وصبى يبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل موظفة بالقطاع الحكومي بالإضافة إلى عملها بالشركة.

وقالت أميمة إنها تحصل على ما يقرب من 10 آلاف جنيه شهريا من عملها كسائقة تابعة للشركة، موضحة أنها التحقت بالعمل مع كريم عن طريق ابنتها والتى تعمل أيضاً مع الشركة نفسها وتحقق دخلا جيدا من خلال ساعات عمل مرنة، وأوضحت أنها تعمل ما يقرب من 10 ساعات وربما.

وأضافت أنهما ربما تتعرض لبعض المضايقات ولكن بنسبة ضئيلة جداً مقارنة بإجمالى عدد الرحلات التى تقوم بها والركاب الذين تتعامل معهم، لافتة إلى أن إمكانية تقييم العميل وترك تعليق أو ملاحظة لتوفير تجربة أفضل وأكثر امناً من أهم المميزات التى تتيحها كريم لكباتنها.

وأوضحت أن تعاملها مع موظفى ومسئولى الشركة جيد منذ التحاقها بشبكة كريم مايو الماضي، لافتة إلى أن العمل فى مدينة تقع خارج حدود القاهرة فى ظل غياب ثقافة عمل المرأة فى مجال قيادة السيارات عن كثيرين، بالإضافة إلى صغر حجم المدينة من أهم الصعوبات التى تواجهها، ونصحت الفتيات اللاتى يرغبن فى توفير دخل جيد مع عدد ساعات مرنة بالالتحاق بالعمل لدى «كريم».

فى سياق متصل قالت إنجى علاء، إنها التحقت بالعمل مع «كريم» وتحقق دخلا شهريا يتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه، موضحة أنها حاصلة على شهادة جامعية ولديها أطفال.

بروفايل

يشغل رامي كاطو منصب الرئيس التنفيذى لكريم مصر، ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء «كريم كير»، وتتضمن مسئولياته إدارة جميع العمليات التشغيلية للشركة، بما فى ذلك الإشراف على خطط التوسع فى السوق المحلية، والعلاقات الحكومية والعمليات التشغيلية اليومية.

يعمل كاطو أيضًا نائبا لرئيس قطاع خدمة العملاء «كريم كير»، يشرف من خلاله على مراكز خدمة العملاء والكباتن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

ويتمتع كاطو بخبرة تمتد لأكثر من 21 عاماً فى مجالات إدارة العمليات التشغيلية وخدمة العملاء والإدارة العامة وتطوير الأعمال وصولاً لمنصبه الحالي.

شغل كاطو العديد من المناصب فى قطاعات متنوعة كان أهمها قطاعا الطاقة والاتصالات اللذان شكّلا الجزء الأكبر من مسيرته المهنية، خاصة خلال عمله فى كل من فودافون وأوراسكوم للاتصالات، اعتماداً على مكانته المتميزة وسجل نجاحاته وانجازاته التشغيلية والمالية فى إدارة عدد من الشركات المعروفة التى يعمل بها عدد كبير من العاملين فى كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وساهم كاطو أيضاً فى إطلاق شركة ‘Djezzy’ التى أنشأ فيها أول مركز اتصالات فى دولة الجزائر.

وقبل انضمامه لشركة كريم، شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة Xceed، وتضمنت مهام عمله الإشراف على العمليات المتعلقة بمركز خدمة العملاء فى مصر، وتمكن أثناء توليه لهذا المنصب من تحقيق إنجازات كبيرة واستطاع تطوير وتنمية أعمال الشركة من خلال إطلاق أول مركز لخدمة العملاء فى صعيد مصر وتطوير شركة Morocco Xceed التابعة لشركة Xceed.

رامي كاطو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة E.S.C Rennes فى فرنسا.