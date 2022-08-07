رامى عياش يطرح أحدث أغانيه «حلوين حلوين» (فيديو)

طرح النجم اللبناني رامي عياش، أغنيته الجديدة ” حلوين حلوين ” بمنصة يوتيوب، وهي إنتاج وتوزيع مزيكا للمنتج محسن جابر.

والأغنية تناسب موسم الصيف الحالي في ايقاعاتها وطابعها الموسيقي ، وهي أولى أغنيات رامي عياش في الصيف .

وكتب كلمات الأغنية أحمد حسن راؤول ورامي عياش وكذلك قام بتلحينها لنفسه وأخرج الفيديو كليب زياد خوري .

وظهر عياش بأكثر من إطلالة مميزة في مشاهد الكليب الخاص بالأغنية بين الكلاسيكية والشبابية.

تقول كلمات الأغنية ” حلوين حلوين مع بعض حلوين قمرين عاشقين لايقين رايقين وبشوق وحنين طايرين دايبين .. ياسلام ياسلام سلام زي مانا حلمت بالتمام”.