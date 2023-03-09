رامز نيفر إند .. تعرف على برنامج رامز جلال في شهر رمضان

أعلن نجم المقالب رامز جلال مساء الخميس عن برنامجه الجديد في شهر رمضان المعظم، والمعروف بمقالبه المثيرة للجدل والسخرية والضحك.

رامز جلال يعلن تقديم برنامجه الرمضاني ويحمل اسم رامز نيفر إند

ؤأوضح رامز جلال عبر صفحته بفيسبوك أن اسم برنامجه الجديد “رامز نيفر إند “.

وتظهر الصورة الترويجية للبرنامج رامز وهو أعلى ثور .

وسيظهر برنامج رامز نيفر إند عبر شاشة إم بي سي مصر.

وقال : “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين”.

وأضاف :”بعون الله #رامزنيفرإند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

ووفق ويكبيديا، فإن رامز جلال (20 أبريل 1973 -)، ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007، قام بتقديم العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.