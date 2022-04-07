ثقافة وفنون

رامز موفي ستار يتصدر تريند اليوتيوب بخمس فيديوهات (فيديو)

برنامج رامز موفي ستار ظهر فيه لأول مرة الفنان العالمي فان دام كواحد من فريق عمل برنامج مقالب عربي ، وتم تصوير البرنامج في السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه بالرياض اليوتيوب ، وهو الرقم الكبير مقارنة بباقي البرامج وحتى المسلسلات الآخري
سلوى عثمان 7:09 ص, الخميس, 7 أبريل 22 7:09 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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بعد مرور خمسة أيام فقط من شهر رمضان ، صعدت خمسة فيديوهات من برنامج « رامز موفي ستار » والذي يقدمه رامز جلال على قناة  mbc  مصر يوميا ، ضمن قائمة تريند موقع اليوتيوب ، وهو رقم كبير مقارنة بباقي البرامج وحتى المسلسلات لم تنال أيا منها نفس عدد الفيديوهات على الموقع الشهير . 

برنامج رامز موفي ستار ظهر فيه لأول مرة الفنان العالمي فان دام كواحد من فريق عمل برنامج مقالب عربي ، وتم تصوير البرنامج في السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه بالرياض . 

والحلقات الماضية استضاف فيها رامز جلال صابرين وحمو بيكا وهنا الزاهد وياسمين صبري واخر الضيوف كانت غادة عادل 

وكانت لحلقة حمو بيكا النصيب الأكبر في الفيديوهات التي وصلت للتريند ، فصعد ثلاثة فيديوهات من الحلقة للقائمة لتكون الأكثر مشاهدة بين باقي مقاطع حلقات برنامج المقالب الشهير . 

رد فعل كوميدي من حمو بيكا بعد إكتشاف مقلب رامز موفي ستار

أول الفيديوهات كان لرد فعل حمو بيكا بعد اكتشاف المقلب وشاهده ما يزيد عن المليون و ٧٠٠ ألف مشاهد ، وظهر بيكا وهو خايف جدا من الثعبان الذي حمله رامز جلال لتخويفه به ، كما قام بيكا بلفظ اسم رامز جلال بشكل خاطئ واطلق عليه اسم رامز جمال وهو يحاول أن يغني لرامز أغنية البرنامج التي يغنيها كل الضيوف وهي ( رامز جلال نجم اليوتيوب .. ومخه راكب بالشقلوب ) 

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افيهات كوميدية رهيبة على بدلة حمو بيكا

ثاني الفيديوهات كانت هي بداية ظهور حمو بيكا في حلقة برنامج رامز موفي ستار ، وتجاوزت المشاهدات ٦٠٠ ألف مشاهدة . 

وكان الفيديو عبارة عن وصلة سخرية من هيئة وجسمان حمو بيكا ، ووصلة من الضحك من رامز جلال على شكل بدلة بيكا الغريبة ومن التعليقات في هذا المقطع ( المعلم حنتيرة وصل ، الوجه الإعلاني لنبات الكرنب ، لابس كردان في رقبته ، المسئول عن توريد التبن لاسطبلات سقارة ، عايز سباك يرفع المقاسات ، حمو حامل في التاسع  .. ) 

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لحظة رؤية فان دام ( حلقة ياسمين صبري )

ثالث فيديوهات رامز موفي ستار على تريند اليوتيوب هو مقطع مقابلة ياسمين صبري لفان دام ، وشاهده ما يزيد عن المليون مشاهد . 

وقامت ياسمين صبري بمجرد مشاهدتها لفان دام بالسلام عليه باليد اليمنى ووضع يدها اليسرى خلفها ، وتم تداول هذه الصورة كثيرا ، وتداول رواد للسوشيال ميديا معنى هذه الحركة في الاتيكيت بأنها إشارة لعدم تبادل القبلات بين الرجل والمرأة التي يسلم عليها – لم تؤكد أنها معلومة صحيحة أم لا – 

اللقاء المنتظر .. فان دام يحاور حمو بيكا

رابع الفيديوهات نال مشاهدات تجاوزت النصف مليون مشاهدة ، وحمل الفيديو عنوان « اللقاء المنتظر .. فان دام يحاور حمو بيكا » . 

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طرافة هذا الفيديو كانت في الثقة الزائدة لحمو بيكا أمام نجم عالمي كفان دام ، وزادت الكوميديا مع عدم فهم كل واحد منهم للاخر ، ووجود جمل خارج سياق الترجمة من قبل حمو بيكا للمترجمة التي كانت تترجم من الإنجليزية للعربية والعكس . 

صراخ رهيب من حمو بيكا في سقوط سيارة رامز موفي ستار

اخر فيديوهات تريند برنامج رامز موفي ستار كانت من نصيب حمو بيكا ايضا ، وتجاوزت ال٥٠٠ ألف مشاهدة ، والفيديو هو الخاص بالجزء الأصعب في المقلب . 

فجزء وصول السيارة للجسر وشعور الضحية بسقوط السيارة في بركة بها تمساح ووجود ثعبان في يد رامز جلال خلف الضحية هو الجزء الأكثر رعبا . 

وانتاب بيكا حالة من الرعب والصراخ المستمر في هذا المقطع ، كما قلم بالسباب أكثر من مرة . 

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بقلم سلوى عثمان

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