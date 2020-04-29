«رامز مجنون رسمي».. جرعة مقالب «زادت عن الحد» وإنتاجه الخليجي يحصنه من الإيقاف

استطاع الفنان رامز جلال منذ عرض الحلقة الأولى لبرنامج المقالب الجديد له “رامز مجنون رسمي ” في شهر رمضان الحالي تحقيق أعلى مشاهدة على يوتيوب وقناة إم بي سي مصر التي تقوم بعرضه.

إلا أن البرنامج تعرض لهجوم قاس وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كثيرين، وهناك مطالب لوقف عرضه ومنعه تماما من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

فايزة هنداوي : هذه الدعاوي قد تكون للضغط على الإنتاج لعدم تقديمه مرة أخرى

تقول الناقدة فايزة هنداوي، إنها ليست مع منع أي عمل أو برنامج ، لكن رامز هذا العام كان مبالغا بدرجة كبيرة حيث كل عام كان يقوم بعمل مقلب في الضيوف ومقبولا نوعا ما لكن هذا العام الأمر عبارة عن تعذيب ودعوة للسادية والعنف بصورة كبيرة.

وتساءلت: “كيف يمكن الموافقة على فكرة برنامج يقوم رامز فيها بجلب ضيوف أو صديق له من الفنانين وربطه في كرسي وتعذيبه؟”.

وأكدت أنها ليست فكرة جيدة وتدعو للعنف حتى لو كانت عبارة عن تمثيل وضحك لكن ماهي المتعة في مشاهدة شخصا يتم تعذيبه بهذه الطريقة السادية.

ولفتت إلى أن البرنامج تنتجه شركة غير مصرية ولايمكن منع البرنامج، لكن يمكن أن تكون هذه الدعاوي للضغط على شركة الإنتاج لعدم تقديم البرنامج الأعوام القادمة.

وتساءلت: “كيف تتحقق مشاهدة عالية للبرنامج بهذه الصورة، وكيف يقدم رامز مقدمات بهذه السخافة للضيوف، وكيف يقبل الفنانون تقديمهم بهذه الصورة للجمهور؟”.، مؤكدة أن رامز جلال عبارة عن ظاهرة غريبة حقيقة.

أشرف صقر : كان مبالغا ويمكن ان يتعرض الضيف لخطر بسببه

وفي السياق ذاته، يرى المنتج الفني اشرف صقر أن رامز جلال بالغ هذا العام في تقديم برنامج للمقالب لكي يمتع ويضحك الجمهور.

وتساءل هل يقوم رامز جلال بالكشف على قلب الضيف الذي يحضره ويعذبه في برنامجه قبل فعل هذا المقلب فيه ، حيث يمكن ان يتعرض احدا فيهم لخطر حقيقي على حياته.

وأشار إلى أنه ليس مع دعاوي منع البرنامج لأنه تم عمل مجهودا كبيرا فيه، لكن كان يجب أن تقل درجة الإفيهات على الفنانين والضيوف في البرنامج.

وانتقد الحصول على “أي فلوس مقابل أن يتم تقديم فنان بهذه الطريقة على الشاشة”.

ماجدة خير الله : من ينزعج من رامز جلال يمكنه ألا يشاهده

بينما ترى الناقدة ماجدة خير الله، أن كل عام يتم الدعوى لوقف برنامج رامز جلال ولايحدث شيئا، مؤكدة أنه لن يستطيع أحد وقف البرنامج لأنه إنتاج خليجي وليس مصريا.

ولفتت إلى أنه كل سنة يقوم رامز جلال في برنامجه بعمل مقلب في ضيوفه الفنانين والمشاهير ويقبلون بذلك، ففي العام الماضي كان الضيوف يغرقون في إحدى الشلالات بصعوبة، وهذا العام يقوم بتعذبيهم على كرسي وغيرها من الأمور الصعبة.

وأشارت إلى أن المشاهد يتشفى في هؤلاء المشاهير حينما يشاهدهم، حيث يحب رؤيتهم وهم يتعرضون لهذه المواقف أو حتى لو كان الفنانين يدعون أنهم يتعرضون للمقلب هذا العام، فذلك مرضي للمشاهدين.

وأكدت خير الله أن من ينزعج من هذا البرنامج فيمكنه أن يغير المحطة ولايشاهده بسهولة شديدة.

وأضافت أنه شيئ غريبا للغاية أن يشعر الكثيرون أن برنامج رامز جلال سخيفا وفيه تضييعا للوقت، متساءلة: “لماذا يشاهدونه؟”.

واستدركت: “لكن ليس من حق أحد فرض رأيه على الآخرين طالما شيئا لم يعجبه فمن حق كل مواطن أن يشاهد مايريد برغم أن العمل سخيف بالفعل”.