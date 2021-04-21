رامز عقله طار 2021.. محمد هنيدي ضحية الحلقة الـ 9

برنامج رامز عقله طار يعرض يوميا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل

برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه رامز جلال يستضيف اليوم في الحلقة 9 نجم الكوميديا محمد هنيدي، وهذه هى المرة الثالثة التي يشارك فيها هنيدي بمقالب رامز جلال وكانت المرة الأولى في 2013.

ظهر هنيدي لأول مرة مع رامز جلال في برنامج «رامز عنخ آمون» عام 2013 ، ثم «رامز واكل الجو» في 2015 ، وبعد توقف عن المشاركة لست سنوات متتالية يشارك هذا العام في «رامز عقله طار» .

وكان هنيدي قد نشر تعليقا على صورته التي ظهرت في البرومو الدعائي للبرنامج وقال: “ياريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان”.

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

رامز عقله طار الحلقة 9 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة إلى أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .