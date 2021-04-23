إسلام إبراهيم مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

ظهر إسلام إبرهيم بالعديد من الإطلالات الملفتة بمهرجان الجونة وهى التي جعلته حديث لاسوشيال ميديا لأيام متتالية

برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان رامز جلال يستضيف اليوم في الحلقة الـ 11 الفنان الكوميدي الشاب إسلام إبراهيم، لنشاهد سويا ماذا سيحدث لإسلام في حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير.

إسلام إبراهيم ذاع صيته وشهرته رمضان الماضي من خلال مسلسل مليونير ، فكان واحدا من أفراد العصابة اللذين تفاعل معهم الجمهور المصري والعربي وطالبوا بعدم إلقاء القبض عليهم رغم أنهم كانوا نصابين .

ظل إسلام إبراهيم لمواسم عدة يمثل ضمن مجموعة برنامج SNL بالعربي ، وكان معروفا شكليا من خلال العديد من الاسكتشات ومن أشهرها اسكيتش حلقة الفنانة روبي واسكتش حلقة الفنان ظافر العابدين.. وغيرها من الاسكيتشات التي شوهت ملايين المرات عبر موقع اليوتيوب.

وفي هذا العام ظهر إبرهيم بالعديد من الإطلالات الملفتة بمهرجان الجونة وهى التي جعلته حديث السوشيال ميديا لأيام متتالية ، ولكن هذه الإطلالات كانت آخر ظهور له فلم يقم بأدوار في رمضان هذا العام .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل..

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

رامز عقله طار برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة إلى أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.