رامز عقله طار الحلقة 9 .. محمد هنيدي يُضرب من جلال بحرب الألوان (فيديو)

رامز عقله طار الحلقة 9 .. البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًا على قناة mbc مصر في رمضان، وحل في هذه نجم الكوميديا محمد هنيدي ضيفًا بالبرنامج، وهذه هى المرة الثالثة التي يشارك فيها هنيدي بمقالب جلال، وكانت المرة الأولى في 2013.

ظهر هنيدي بابتسامته الشهيرة، ولعب كل الألعاب الموجودة قبل بداية المقلب، لكنه بمجرد صعوده الكبسولة وبداية تحركها طلب كثيرًا من المسئولة أن تنزله منها، وظهرت عليه العصبية الشديدة من جراء ما يحدث.

وفي لعبة حرب الألوان ضرب رامز جلال هنيدي بالعديد من الطلقات، وفجاة لم يسمع هنيدي صوت حسن عسيري ثم نده عليه أكثر من مرة، وقال هو حسن مات ولا ايه.

ولم يفقد “هنيدي” أعصابه سوى مرة واحد فقط داخل الكبسولة، وقفز منها بعد فتح الباب لحمام السباحة، وسبح بمفرده حتى الخروج منه، حيث إنه قال في البرنامج أنه يحب السباحة ويقوم بذلك كثيرًا.

عندما فوجئ هنيدي بخلع رامز للقناع الذي يرتدي أول جملة قالها له (استغفر الله العظيم) وقام جلال باحتضانه، وطلب هنيدي تغيير ملابسه، وتساءل عن كيفية عودته مرة أخرى.

كما دعا هنيدي لرامز جلال بالهداية وهم متواجدون فى الأراضي السعودية، وردد المتواجدون أمين على هذه الدعوة، ثم قفزا معًا لحمام السباحة في نهاية البرنامج.

رامز عقله طار الحلقة 9 .. المرة الثالثة لهنيدي ببرامج المقالب

ظهر هنيدي لاول مرة مع رامز جلال في برنامج «رامز عنخ آمون» عام 2013، ثم «رامز واكل الجو» في 2015 ، وبعد توقف عن المشاركة لست سنوات متتالية يشارك هذا العام في «رامز عقله طار» .

وكان هنيدي قد نشر تعليقًا على صورته التي ظهرت في البرومو الدعائي للبرنامج مع نشر صورته وقال: يا ريت أي مصمم غرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان.

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

رامز عقله طار الحلقة 7 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .