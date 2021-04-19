رامز عقله طار الحلقة 7 .. رعب وصراخ فهد المولد قبل إسقاطه بحمام السباحة (فيديو)

في برنامج رامز عقله طار الحلقة 7 حل لاعب الكرة فهد المولد، مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودى ضيفًا لهذه الحلقة، وهو أحد برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال في رمضان منذ سنوات عدة.

ظهرت علامات الرعب وصرخ المولد لما حدث بالكابينة التى يحدث بها المقلب، كما رفض بشدة النزول منها، ولكنهم قاموا بدفعه بقوة للوقوع بحمام السباحة.

وبعد كشف رامز عن هويته صدم المولد من الموقف ولم يقم بأى فعل عدائي ضده، بل قاموا باحتضان بعضهم ، وغني المولد لأول مرة في ختام الحلقة الأغنية التى يتلوها جلال على ضيوفه ليرددوها وراءه في ختام كل حلقة.

يواصل رامز جلال تقديم مغامراته من خلال برنامج رامز عقله طار من خلال استضافة فريق البرنامج لأحد النجوم في مجالات الفن والرياضة واستضاف في الحلقات السابقة محمد مجدى قفشة ورمضان صبحي و دينا الشربيني وأحمد سعد وحمو بيكا والراقصة لورديانا .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

رامز عقله طار الحلقة 7 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.