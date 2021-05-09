رامز عقله طار الحلقة 27 … نهلة سلامة وصدمة شديدة بعد رؤيتها لرامز جلال (فيديو)

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 27 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، و كانت ضيفة هذه الحلقة الفنانة نهلة سلامة ، وهى واحدة من الممثلات اللواتي اشتهرن في فترة التسعينات ، وقدمت أفلاما عديدة منها ” مستر كاراتيه ” ، كما كان لسلامة العديد من الأدوار في المسرح ومنها دور البطولة أمام على الحجار وعلاء ولي الدين في مسرحية ” عيال تجنن ” ، والدراما التليفزيونية أيضا قدمت بها العديد من الأدوار خلال الفترة الماضية .

كان هزار رامز جلال هذه المرة على نبرة صوت نهلة سلامة الذي تغير بسبب التدخين ، وصورت سلامة فى نفس الأماكن التي يصور فيها المقلب ، وصولا للكبسولة ، والتي ظهر عليها الخوف الشديد داخلها ، ولكنها كانت ثابتة ــ رغم صراخها أحيانا ــ إلى حد كبير ولم تتلفظ بأيه ألفاظ خارجة .

وبعد وقوعها فى حمام السباحة وخروجها منه ، ووجدت رامز جلال أمامها ، ظهرت كالمغمى عليها لثوانى قليلة ، ثم أفاقت من الصدمة ، و ابتسمت له ، وغنت أغنية البرنامج الشهيرة التي يغنيها كافة الضيوف ، ثم قام رامز جلال بإلقاء نهلة سلامة في حمام السباحة .

رامز عقله طار الحلقة 27 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانتmbcمصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .