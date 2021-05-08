رامز عقله طار الحلقة 26 … على العلياني عند رؤية رامز جلال: حرام عليك ( فيديو )

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 26 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، وكان ضيف هذه الحلقة الإعلامي السعودي على العلياني مقدم برنامج معالى المواطن ، وظهر العلياني طوال الحلقة هادئا ورزينا جد احتى فى أصعب المواقف صعوبة في المقلب .

وكان على العلياني يرتدي الزي التقليدي السعودي ، ولأول مرة يشاهد الجمهور العربي العلياني بدون غطاء الرأس ، فجميع صوره لا تخلو من شال الرأس ، وهو ما جعل رامز جلال يتنمر على رأسه التي بلا شعر .

لم يترك رامز جلال فرصة للهزار وإطلاق الإفيهات ، وظل العلياني على نفس وقاره طوال الحلقة ، حتى عندما دخل الكبسولة كان أكثر الضيوف هدوءا وصمود ، وبعد إلقاءه في حمام السباحة لم يقل سوي ( حرام عليك ) عندما شاهد رامز جلال أمامه بدون القناع .

رامز عقله طار الحلقة 26 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .