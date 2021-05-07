ثقافة وفنون

رامز عقله طار الحلقة 25 .. نسرين طافش تبكي بشدة مع رامز جلال (فيديو)

كانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقًا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط
سلوى عثمان 11:42 م, الجمعة, 7 مايو 21 11:42 م, الجمعة, 7 مايو 21

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برنامج رامز عقله طار الحلقة 25 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًا على قناة mbc مصر في رمضان، وحلت الفنانة نسرين طافش ضيفة لهذه الحلقة، وهى بطلة مسلسل “المداح” أمام الفنان حمادة هلال، وهو الدور الذي نالت به العديد من التعليقات الجيدة، بسبب إتقانها للهجة العامية المصرية، وأدائها الدور باحترافية شديدة.

وظهرت نسرين طافش بشخصية رقيقة طوال الحلقة، وكانت تحاول الظهور كشخصية هادئة، ولكن داخل الكبسولة ظهر عليها الخوف والرعب، وتغيرت ملامحها وردود أفعالها كثيرًا.

كما أنها عند وقوعها بحمام السباحة وخروجها منه كانت الاكثر بكاء وسط الضيوف، وظلت منهارة لثوان حتى استطاع رامز جلال تهدئتها.

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رامز عقله طار الحلقة 25 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانتmbcمصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

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وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

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ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .

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بقلم سلوى عثمان

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