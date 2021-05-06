رامز عقله طار الحلقة 24.. مروان محسن يضرب جلال ويلقيه بحمام السباحة (فيديو)

برنامج رامز عقله طار الحلقة 24 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، وحل ضيف هذا المقلب كابتن مروان محسن مهاجم النادى الأهلي، وهو واحد من أشهر لاعبي النادى ، ورغم نجاحات محسن السابقة مع النادى إلا أن ضياع الفرص كان حليفه خلال الفترة الماضية فأصبح الحديث عن هذه الفرص الضائعة هو الأكثر حديثا لدي جمهور النادى الأهلى .

ولم يترك رامز جلال نفسه الفرصة للتحدث عن هذا الامر هو الاخر حتى أنه سأله لو كان هناك ( ندر لم يوف به ) يجعل هذه الأمور تحدث معه.

وقام مروان محسن عندما علم أنه مقلب بالهجوم على رامز جلال وضربه ، ثم ألقاه في حمام السباحة، ولكن هذا الضرب لم يمنع رامز جلال من إلقاءه هو الأخر في حمام السباحة قبل نهاية الحلقة مباشرة .

وظهر الخوف على مروان محسن وهو بالكبسولة وقام رامز بإلقاء زجاجة مياة عليه أكثر من مرة ، كما كان يضرخ في وجهه ، وحاول إلقاءه من الكبسولة حتى نجح في ذلك .

رامز عقله طار الحلقة 24 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانتmbcمصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .