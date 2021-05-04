رامز عقله طار الحلقة 22 … محمود جنش يلقي بنفسه وبجلال في حمام السباحة (فيديو)

كانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 22 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك المصري والذي جاء له قادماً من نادي الأوليمبي، وأصبح الحارس البديل لعبد الواحد السيد، ثم صار الحارس البديل للحارس الدولي أحمد الشناوي وكان أول ظهور رسمي له بقميص نادي الزمالك أمام نادي الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز عام 2010 .

كان رامز جلال حديثه عن محمود جنش به الكثير من الهزار حول كونه حارس مرمي نادى الزمالك وجلال أهلاوى متعصب لناديه ، حتى أنه عندما نال بالونه حمراء أعطاها لحسن عسيري ، وعلق رامز على ذلك أنه لا يستطيع حمل أي شئ لونه أحمر .

لم يقم محمود جنش بأى فعل عدائي تجاه جلال عندما علم أن ماهو فيه مجرد مقلب ، بل أنه حاول الثبات كثيرا ، وأكد له جلال أنه قرر عمل المقلب فيه عندما أخرج لسانه استفزازا لجمهور النادى الأهلى فى أحد المباريات .

وحاول محمود جنش دفع رامز جلال وصولا لمقدمة حمام السباحة وبالفعل سقطوا معا في نفس اللحظة .

رامز عقله طار الحلقة 22 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .