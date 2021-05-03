رامز عقله طار الحلقة 21 .. ضحك جميلة عوض الهستيري عند رؤية رامز جلال (فيديو)

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

استضاف برنامج رامز عقله طار الحلقة 21 الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان، الفنانة جميلة عوض في حلقة اليوم 3 مايو 2021.

وظهرت جميلة عوض طوال الحلقة هادئة ولطيفة حتى عند دخولها الكبسولة حافظت على ألفاظها ولم ترد سوى (بسم الله الرحمن الرحيم).

ورغم بكائها أحيانا قليلة إلا انها حاولت الحفاظ على تماسكها كما أنها رفضت القفز إلى حمام السباحة إلا أن دفعها وإسقاطها كان سهلا .

وكانت لقطة رؤيتها لرامز جلال بعد خلعه القناع هي الأطرف بالحلقة، فرغم وجودها في حمام السباحة إلا أنها بمجرد رؤيته تعالت ضحكاتها وكأنها نسيت ما حدث لها عندما شاهدت ( اللوك ) الجديد بالشعر الأحمر .

ولم يكتفي رامز جلال بالمقلب بل ألقاها مرة أخرى وألقي بنفسه في حمام السباحة وغنت أغنية البرنامج وهما معا.

رامز عقله طار الحلقة 21 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .