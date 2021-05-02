رامز عقله طار الحلقة 20 … إصابة حمادة هلال في وجهه مع رامز جلال (فيديو)

تدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة

برنامج رامز عقله طار الحلقة 20 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، وكان ضيف هذه الحلقة الفنان حمادة هلال ، بطل مسلسل المداح الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني 2021 ، وهو واحد من المسلسلات الناجحة وكانت حديث للسوشيال ميديا في العديد من الأيام .

ظهر حمادة هلال في نفس هدوءه من بداية الحلقة ، وحتى نهايتها ، وأكثر الأمور السيئة التي حدثت له ــ والأكثر سوءا في كافة الجلقات السابقة ــ هى إصابته في وجهه فإحدى طلقات حرب الألوان أطلقت على قناع الوجه بالخطأ وهو الذي خبط في شفايفه وتسبب في تورمها .

وعند نهاية الحلقة واكتشافه أن رامز جلال هو صاحب المقلب لم تصدر منه أية ألفاظ خارجة أو تصرف عصبي ولكن جلال ظل يقف بعيد حتى شعر انه بدأ يهدأ ثم أقترب منه .

وفي نهاية الحلقة أعلن حمادة هلال عن موافقته إذاعة الحلقة وسقطوا الاثنين معا في حمام السباحة .

رامز عقله طار الحلقة 20 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .