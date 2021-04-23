رامز عقله طار الحلقة 11 .. إلقاء إسلام إبراهيم في حمام السباحة (فيديو)

برنامج رامز عقله طار الحلقة 11 ، هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًا على قناة mbc مصر في رمضان ، وحل في هذه الحلقة الفنان الشاب إسلام إبراهيم ضيفا بهذا المقلب، والذي كانت صرخاته وشتائمه هى الأكثرداخل الكبسولة التي يتم فيها المقلب.

حضر إسلام إبراهيم إلى الملاهى، وقام بلعب جميع الألعاب، كما هي الحال مع كل الضيوف قبل عمل المقلب فيهم، ولكنه عندما صعد للكبسولة ظهر عصبيا ومدافعا عن نفسه بقوة.

عند سقوطه بحمام السباحة وصعود رامز جلال قبله من الحمام علق إبراهيم على لون شعر جلال، واعتبره ديك بعرف لونه أحمر، وأعلن عن أنه يسامحه على ما فعله به، وأكد جلال أنه فعل ذلك بعدما قام إبراهيم بالكتابة عنه على موقع فيس بوك.

وألقي جلال بإبراهيم في حمام السباحة مرة أخرى في نهاية الحلقة.

رامز عقله طار الحلقة 11 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .