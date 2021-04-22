رامز عقله طار الحلقة 10 .. أحمد مالك يلقي جلال بحمام السباحة (فيديو)

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل

برنامج رامز عقله طار الحلقة 10 هو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان ، وحل في هذه الحلقة الفنان الشاب أحمد مالك ضيفا بالبرنامج وهذه هى المرة الأولي التي يشارك فيها مالك بمقالب جلال ، حتى أنه قال في نهاية الحقة أنه لا يعرفه ولم يتقابلا وجها لوجه من قبل وهو ما أكد عليه جلال نفسه وأعلن أن هذا المقلب هو اللقاء الأول بينهما.

أحمد مالك كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل وأيس كاب باللون الأسود أيضا ، وظهر عليه التفعال الشديد وهو بالكبسولة وكان يحاول منع رامز كثيرا عن الاحتكاك به ، كما قام بشد طفاية الحريق منه حتى لا يستخدمها مرة آخري .

وعند وقوعه بحمام الشباحة قرر خلع جاكيت الامان لسهولة السباحة وعند رؤية رامز ظهر عليه علامات الضيق ورد عليه عندما قال له أنا حبيبك بأنه لا يعرفه من الأساس ، ومع ذلك كام باحتضانه ، وقال له رامز أن من كان يضربه بطلقات حرب الألوان هو نفسه .

وفي نهاية الحلقة غني مالك أغنية البرنامج ثم ألقي برامز جلال في حمام السباحة وقفز معه .

رامز عقله طار الحلقة 7 برعاية الهيئة العامة للترفيه

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.

وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .