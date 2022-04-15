رامز جلال يثير جدلا بعد حذف فاندام صوره معه.. مشاهدات كبيرة أم إخفاق في رمضان

بعد قيام النجم العالمي للأكشن فاندام الذي يشارك النجم رامز جلال برنامج رامز موفي ستار على إم بي سي في شهر رمضان، بحذف فاندام جميع صوره مع رامز على حسابه الرسمي بفيس بوك

شهدت الساعات الماضية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام النجم العالمي للاكشن فاندام الذي يشارك النجم رامز جلال برنامج رامز موفي ستار على إم بي سي في شهر رمضان، بحذف فاندام جميع صوره مع رامز على حسابه الرسمي بفيس بوك.

وجأت تكهنات الكثيرين على السوشيال ميديا أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع له هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة، برغم تأكيد رامز عبر حسابه الرسمي أن البرنامج حصد مشاهدات كبيرة منذ عرض أولى حلقاته عبر شاشة أم بي سي مصر.

برعاية الهيئة العامة للترفيه وللعام الثاني بمدينة الرياض فحقق أكثر من 730 مليون مُشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

محمود قاسم : رامز أقل بريقا هذا الموسم من السنين الماضية

وعلق الناقد محمود قاسم ان برنامج رامز جلال هذا الموسم ليس له بريقا مثل الاعوام الماضية ، لكن مرصود له تكلفة انتاجية ضخمة من ام بي سي

وتابع ان رامز هذه المرة أقل بكثير من السنين الاخيرة من حيث نسبة المشاهدة وترقب الجمهور لحلقات برنامجه في شهر رمضان .

وأوضح انه يجب ان يجدد نفسه ويغير تفكيره وفريق عمل برنامجه الرمضاني ، مثل الفنان عادل امام حينما كان يكرر التعاون لسنوات مع المؤلف يوسف معاطي مما أدى لتشابه موضوعات مسلسلاته السنين الماضية وحينما قيل ذلك من الكثير من النقاد والجمهور بدأ ينتبه لذلك وقام بتغيير المؤلف السنين الاخيرة بالفعل فتغيرت أفكار مسلسلاته وأصبح عليها أقبال كبير بدرجة أفضل .

خالد محمود : الكبير لمكي سحب البساط من رامز هذا الموسم

وأوضح الناقد الفني خالد محمود أن رامز جلال لم يحقق جذبا جماهيريا كبيرا هذا العام في رمضان مثل المواسم السابقة .

وأردف قائلا ان الأعمار الصغيرة وباقي الفئات العمرية التفت حول مسلسل الكبير لأحمد مكي في رمضان بدرجة أكبر من رامز .

وأكد ان هذه النوعية من البرامج لم تعد تستهوي الكثير من الاشخاص ، لاسيما ان فكرته مكررة يوميا وليس فيها أي جديد مقارنة بمسلسل الكبير الذي يعرض في نفس التوقيت تقريبا والذي يحمل مفاجأت كبيرة يوميا للمشاهدين .