رامز جلال بـ«نوتردام» والصاوي في «مطبعة هرم» .. يعودون للسينما بعد فترة غياب طويلة

يعود الفنان رامز جلال بعد سنوات بفيلم سينمائي جديد "أحمد نوتردام" الذي طرح الأفيش الرسمي له مؤخرا، ويشارك في بطولته غادة عادل، وبيومي فؤاد

قرر فنانون مختلفون العودة لشاشة وجمهور السينما المصرية الفترة المقبلة، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في ابتعاد كثير من الفنانين عن السينما المصرية، بالإضافة لتركيزهم في الأعمال التليفزيونية أو البرامج التليفزيونية.

ويعود الفنان رامز جلال بعد سنوات بفيلم سينمائي جديد “أحمد نوتردام” الذي طرح الأفيش الرسمي له مؤخرا، ويشارك في بطولته غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي ميرغني أحد أبطال مسرح مصر، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

كما يعود أيضا الفنان خالد الصاوي بفيلم سينمائي جديد بعد آخر أفلامه التي قدمها للجمهور “ولاد رزق 2” مع الفنان أحمد عز، وذلك بفيلم جديد “مطبعة هرم”، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم صبري فواز، وكريم عفيفي ومحمد ثروت إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وتعود كذلك الفنانة الهام شاهين بعد سنوات بفيلم “حظر تجول”، وتشاركها بطولته الفنانة أمينة خليل.

أيضا يقدم الفنان محمد هنيدي فيلمه السينمائي الجديد النمس والأنس بعد سنوات، وتشاركه بطولته الفنانة منة شلبي وعمرو عبد الجليل واخراج شريف عرفة.

خالد حسن: هنيدي فنان كبير وعودته إضافة للسينما حتى لو لم يوفق في أفلامه الأخيرة

في البداية، قال المنتج الفني خالد حسن إن عودة فنان بقيمة وحجم محمد هنيدي للسينما شيئا مميزا حتى لو يوفق في أفلامه السينمائية الأخيرة بسبب الكتابة نوعا ما، لكنه فنان كبير ومهم في السينما المصرية، وعودته ستكون إضافة قوية للجمهور والصناعة.

وأشار أيضا إلى أن رامز جلال يحقق بأفلامه إيرادات جيدة وعودته ستكون ملفتة، وخالد الصاوي فنان مميز أيضا وأداؤه التمثيلي رائع في الأعمال الفنية التي قدمها سابقا في السينما.

وقال أيضا إن السينما لايجب ان تنحصر على فنانين معينين طيلة الوقت مثل كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد عز، بل مفترض ان نجد وجوها مختلفة دائما وكل فترة حتى يكون هناك موضوعات جيدة ومختلفة ومتنوعة يشاهدها الجمهور في صالات العرض السينمائي .

أحمد سعد الدين: هناك توجها لتقديم أفلام متوسطة التكلفة الإنتاجية

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين ان اي عودة لاي فنان او وجود افلام في الوقت الحالي فهي في صالح صناعة السينما المصرية ، لافتا الى ان اسماء هؤلاء الابطال في الفترة الاخيرة لم يكونوا نجوما للشباك في السوق بمعنى ان اعلى الايرادات في دور العرض كانت من نصيب محمد عادل امام وتامر حسني وكريم عبد العزيز .

واضاف هناك توجها حاليا لتقديم ابطال سعرهم ارخص حتى يقدمون افلاما قليلة التكلفة ، بالتالي هناك حركة جيدة في صناعة السينما وعودة بعض الابطال بشكل جيد لكن ليست هذه الافلام التي تنافس في شباك التذاكر بشكل كبير .

واشار برغم ان هنيدي هو من فتح الباب للسينمائيين والمضحكين الجدد منذ سنين طويلة ، لكن اخر فيلم سينمائي حقق به ايراد مرتفع كان فيلم امير البحار منذ 10 سنوات وباقي افلامه كانت متوسطة الايرادات طيلة السنين الماضية ، اما خالد الصاوي يبحث عن اهمية السيناريو وان يكون له قيمة ومكانة نقدية لكن ليس جماهيريا لذلك لاتحقق افلامه جماهيرية كبيرة .

وتابع قائلا رامز جلال فنان كوميدي لكن في منطقة الوسط ولم يحقق نجاح في السينما بقوة نجاحه في البرامج التليفزيونية التي يقدمها كل عام للمقالب ، موضحا انه شيئا جيدا ان يكون هناك افلام سينمائية حتى تسير عجلة الانتاج السينمائي .

أشرف صقر: يجب ان يكون هناك تنوعا في الفنانين الموجودين في السينما

وقال المنتج الفني اشرف صقر انه يجب ان يكون هناك تنوعا في الفنانين الموجودين في السينما الفترة القادمة ، موضحا اننا نملك نجوما للشباب جيدين وموهوبين لكن لاياخذون فرصتهم بسبب سيطرة اسماء معينة على السوق في معظم الافلام السينمائية طيلة الفترة الماضية .

واستطرد قائلا ان رامز جلال هو الاكثر نجاحا بين هؤلاء الفنانين ، خاصة حينما يختار موضوعات جيدة في افلامه السينمائية مثل فيلم ” رغدة متوحشة ” وغيرها فحقق به ايرادات جيدة .

وأكد أن السينما يجب ألا تنحصر على أسماء معينة، فيجب أن تعود الأفلام السينمائية المتنوعة سواء الأكشن أو الكوميديا أو الدراما مثل خالد الصاوي وإلهام شاهين ومحمد هنيدي وغيرهم.