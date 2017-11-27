رامز أمير ينضم لـرسايل في رمضان 2018

أحمد حمديتعاقد الفنان رامز أمير على المشاركة في بطولة مسلسل "رسايل" مع الفنانة مي عز الدين والمقرر عرضه في شهر رمضان 2018.ويقدم رامز أمير خلال أحداث المسلسل شخصية جديدة عليه تماما، حيث إن الدور مليء بحركات الأكشن الصعبة، والتي سيقوم بتنفيذها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، خاصة أن أمير كان قد بدأ ف

أحمد حمدي

تعاقد الفنان رامز أمير على المشاركة في بطولة مسلسل “رسايل” مع الفنانة مي عز الدين والمقرر عرضه في شهر رمضان 2018.

ويقدم رامز أمير خلال أحداث المسلسل شخصية جديدة عليه تماما، حيث إن الدور مليء بحركات الأكشن الصعبة، والتي سيقوم بتنفيذها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، خاصة أن أمير كان قد بدأ في التدريبات على حركات الأكشن لفترة تزيد عن عامين، وهو ما سيفيد الدور الذي سيقدمه خلال مسلسل “رسايل”.

ومن المقرر أن يسافر رامز أمير الفترة المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لشراء ملابس الشخصية.

مسلسل “رسايل” من تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

يذكر أن آخر أعمال رامز أمير مسلسل “كفر دلهاب” فكرة وبطولة يوسف الشريف، سيناريو عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.