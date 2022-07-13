«راما هوست للبرمجيات» تدرس زيادة رواتب موظفيها خلال الفترة المقبلة

تعتزم شركة راما هوست لحلول البرمجيات وتقديم خدمات استضافة المواقع، تعديل رواتب موظفيها لمواجهة أعباء التضخم وارتفاع الأسعار.

قال رامي أنور، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “راما هوست” تبحث تعديل هيكل رواتب الموظفين تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية السريعة التي تشهدها الأسواق وتعزيز قدراتهم في مواجهة آثار التضخم.

وأكد أنور، في تصريحات، للمال، أن أسعار الباقات التي تقدمها “راما هوست” لعملائها مرتبطة بشكل أساسي بسعر الدولار اليومي، وفقًا لما يحدده البنك المركزي المصري، مبينًا أن الرؤية لم تتضح بعدُ حول مدى تعديل الأسعار وزيادتها بعد الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وبحسب بيان من وزارة البترول، اليوم، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.